📷 Quand Toumani Camara porte fièrement le maillot des Diables Rouges

Le basketteur belge de NBA, qui évolue aux Portland Trail Blazers, Toumani Camara, a été aperçu en train d'arriver à l'entraînement avec un maillot des Diables Rouges.

En plus d'être un basketteur de très haut niveau, Toumani Camara apprécie également beaucoup le football. Il suit les performances de l'équipe nationale belge, comme il l'avait récemment raconté.

"Nous avions une génération incroyable avant celle-ci, mais cette année, nous allons surprendre beaucoup de monde. On dit que l’équipe est encore jeune. Pourtant, nous avons quelques très bons joueurs. Je suis impatient de les voir à l’œuvre", avait-il notamment déclaré à propos des Diables Rouges.

Toumani Camara avec le maillot domicile de la Belgique

C'est dans une publication partagée sur les réseaux sociaux des Portland Trail Blazers qu'on aperçoit le basketteur avec le nouveau maillot domicile de la Belgique. Le compte officiel de l'équipe nationale belge sur Instagram (@belgianreddevils) et celui du joueur lui-même ( @toomanybucketss) ont évidemment accepté de collaborer avec l'équipe de basketball.

La Coupe du monde approche et Toumani Camara sera certainement au rendez-vous pour regarder les matchs des Diables Rouges. La Belgique démarrera son tournoi le 15 juin prochain à 21h00 face à l'Égypte.





Ensuite, les Diables Rouges affronteront l'Iran (si cela se confirme au vu de la situation dans le pays) le 21 juin à 21h00. Et pour finir la phase de groupes, ce sera une rencontre face à la Nouvelle-Zélande le 27 juin prochain.