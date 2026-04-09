Hein Vanhaezebrouck tacle Ivan Leko : "Une manière de détourner l'attention de sa propre responsabilité ?"

Hein Vanhaezebrouck tacle Ivan Leko : "Une manière de détourner l'attention de sa propre responsabilité ?"
Deviens fan de FC Bruges! 5869

La sortie d'Ivan Leko après le match contre Anderlecht a fait beaucoup réagir. Malgré la victoire 4-2, le coach brugeois s'en était pris à ses internationaux. Hein Vanhaezebrouck n'a pas tardé à réagir.

Les propos d’Ivan Leko n’ont laissé personne indifférent. Après la rencontre, les réactions n’ont pas tardé, y compris du côté de la Fédération belge de football, qui a tenu à répondre.

"Monsieur Leko a tenu ces propos sous le coup de l'émotion, alors qu'il était encore sous l'effet de l'adrénaline. En ce sens, je le comprends, mais ce qu'il dit est tout simplement faux, et nous pouvons le prouver par des données objectives", a ainsi réagi la Fédération.

Même si ses déclarations ne visaient pas uniquement les internationaux belges, elles ont fait bondir plusieurs observateurs. Pour certains consultants, l’entraîneur du Club de Bruges ferait mieux de chercher des explications ailleurs.

Hein Vanhaezebrouck à propos de ce dossier

"On ne passe pas d’un état de forme optimal à des crampes en dix jours. Manquer un peu de rythme quand on n’a pas joué ? À la limite. Mais les joueurs de Malines sont restés une semaine sans jouer et ils étaient très affûtés", a expliqué Hein Vanhaezebrouck dans Een-Tweetje.


"Le problème est d’ordre mental. Pourquoi ton équipe est-elle aussi faible après la pause ? Je ne comprends pas comment on peut revenir sur le terrain sans être capable de marquer ce quatrième but. Cela relève aussi de la responsabilité de l’entraîneur. Peut-être que c’est, en partie, une manière de détourner l’attention."

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
FC Bruges
Ivan Leko

Plus de news

"Il bénéficie d'un immense respect dans tout le club" : le CEO du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

"Il bénéficie d'un immense respect dans tout le club" : le CEO du Bayern vante les qualités de Vincent Kompany

20:00
Pourquoi le Club de Bruges fonce pour prolonger Vanaken, pendant qu'Anderlecht hésite pour Hazard Analyse

Pourquoi le Club de Bruges fonce pour prolonger Vanaken, pendant qu'Anderlecht hésite pour Hazard

19:00
Coup dur pour le Club de Bruges : Simon Mignolet sera absent plusieurs semaines

Coup dur pour le Club de Bruges : Simon Mignolet sera absent plusieurs semaines

16:30
Jorthy Mokio prolonge son contrat avec l'Ajax : "Partout en Europe, tout le monde connaît son talent"

Jorthy Mokio prolonge son contrat avec l'Ajax : "Partout en Europe, tout le monde connaît son talent"

19:30
La guerre est lancée ? La Gantoise lance deux nouvelles procédures contre la Pro League

La guerre est lancée ? La Gantoise lance deux nouvelles procédures contre la Pro League

18:00
OFFICIEL : La Gantoise offre sa chance à un jeune talent de 16 ans

OFFICIEL : La Gantoise offre sa chance à un jeune talent de 16 ans

17:30
Un tirage favorable ? La Belgique U17 connaît son groupe pour l'Euro

Un tirage favorable ? La Belgique U17 connaît son groupe pour l'Euro

17:00
🎥 Quand un club espagnol présente sa nouvelle mascotte d'une manière bien originale

🎥 Quand un club espagnol présente sa nouvelle mascotte d'une manière bien originale

16:00
"Je n'ai jamais réclamé un seul euro" : Gianluigi Donnarumma met les choses au clair

"Je n'ai jamais réclamé un seul euro" : Gianluigi Donnarumma met les choses au clair

15:30
Pourquoi le Club de Bruges fera la Une de toutes les chaînes internationales pendant la Coupe du monde

Pourquoi le Club de Bruges fera la Une de toutes les chaînes internationales pendant la Coupe du monde

10:30
"On n'a pas trouvé de solutions pour aider Cornelis" : Mario Kohnen revient sur sa nomination comme T1

"On n'a pas trouvé de solutions pour aider Cornelis" : Mario Kohnen revient sur sa nomination comme T1

15:00
Comment Vincent Kompany donne l'impression que diriger un grand club est simple Analyse

Comment Vincent Kompany donne l'impression que diriger un grand club est simple

14:20
"Il voit des choses que peu d'autres voient" : Thierry Henry sous le charme d'un cadre de Vincent Kompany

"Il voit des choses que peu d'autres voient" : Thierry Henry sous le charme d'un cadre de Vincent Kompany

14:40
Le jeune joueur rescapé de l'incendie de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos, est de retour sur les terrains

Le jeune joueur rescapé de l'incendie de Crans-Montana, Tahirys Dos Santos, est de retour sur les terrains

14:00
📷 Quand Toumani Camara porte fièrement le maillot des Diables Rouges

📷 Quand Toumani Camara porte fièrement le maillot des Diables Rouges

13:30
Nouveau programme de Safeguarding à l'académie du Standard : toutes les explications

Nouveau programme de Safeguarding à l'académie du Standard : toutes les explications

13:00
Incroyables cadeaux, liesse totale et ambitions : Joris Kayembe se livre : "Nous sommes des héros nationaux"

Incroyables cadeaux, liesse totale et ambitions : Joris Kayembe se livre : "Nous sommes des héros nationaux"

12:40
"Si tu veux, je t'envoie le règlement" : l'interaction amusante entre Mika Godts et l'arbitre d'Ajax - Twente

"Si tu veux, je t'envoie le règlement" : l'interaction amusante entre Mika Godts et l'arbitre d'Ajax - Twente

12:20
Après Nathan De Cat, Anderlecht s'apprête à lancer un autre grand talent de 17 ans chez les A cette saison

Après Nathan De Cat, Anderlecht s'apprête à lancer un autre grand talent de 17 ans chez les A cette saison

11:40
La grande surprise de la Coupe du monde ? "Pour la première fois, j'étais présélectionné en mars"

La grande surprise de la Coupe du monde ? "Pour la première fois, j'étais présélectionné en mars"

12:00
1
Philippe Clément, c'est fou : après un bilan de 9 sur 45, Norwich peut encore rêver... de Premier League !

Philippe Clément, c'est fou : après un bilan de 9 sur 45, Norwich peut encore rêver... de Premier League !

11:20
Après l'Antwerp, Romelu Lukaku aperçu dans un tournoi de jeunes en Belgique... avec un champion du monde 2018

Après l'Antwerp, Romelu Lukaku aperçu dans un tournoi de jeunes en Belgique... avec un champion du monde 2018

11:00
Maarten Martens revient sur son flirt avec Anderlecht et les raisons de sa non-venue : "Ils ne m'ont rien dit"

Maarten Martens revient sur son flirt avec Anderlecht et les raisons de sa non-venue : "Ils ne m'ont rien dit"

10:00
Le plan clair du Sporting d'Anderlecht : prolonger un cadre pour préparer l'avenir avec un grand talent

Le plan clair du Sporting d'Anderlecht : prolonger un cadre pour préparer l'avenir avec un grand talent

09:00
Le tournoi inclusif Younited Belgium à l'académie du Standard : "Montrer que chacun peut jouer un rôle"

Le tournoi inclusif Younited Belgium à l'académie du Standard : "Montrer que chacun peut jouer un rôle"

09:30
Réforme du championnat : Gand saisit les tribunaux et pourrait entraîner des changements majeurs

Réforme du championnat : Gand saisit les tribunaux et pourrait entraîner des changements majeurs

08:30
Hans Vanaken fait déjà une déclaration claire sur son avenir : "Ca, jamais"

Hans Vanaken fait déjà une déclaration claire sur son avenir : "Ca, jamais"

06:40
Dieumerci Ndongala quitte son club à cause de salaires impayés, mais ne raccroche pas encore les crampons

Dieumerci Ndongala quitte son club à cause de salaires impayés, mais ne raccroche pas encore les crampons

08:00
Vanhaezebrouck pas impressionné par un candidat au titre: "Tout simplement faible"

Vanhaezebrouck pas impressionné par un candidat au titre: "Tout simplement faible"

07:00
Un moment toujours attendu : voici la date à laquelle les clubs belges seront fixés quant à leur licence

Un moment toujours attendu : voici la date à laquelle les clubs belges seront fixés quant à leur licence

07:40
📷 L'Olympique de Marseille officialise son nouveau logo

📷 L'Olympique de Marseille officialise son nouveau logo

07:20
Le PSG frappe fort... et l'Atletico aussi : les résultats de la Champions League

Le PSG frappe fort... et l'Atletico aussi : les résultats de la Champions League

23:00
Mignolet arrêtera à 38 ans, Neuer performe à 40 : "Rien d'étonnant"

Mignolet arrêtera à 38 ans, Neuer performe à 40 : "Rien d'étonnant"

22:30
Marc Coucke révèle un drame personnel vécu à l'époque : "Nous étions seuls aux funérailles"

Marc Coucke révèle un drame personnel vécu à l'époque : "Nous étions seuls aux funérailles"

21:20
Catastrophe pour Leicester City, qui perd 6 points et voit la relégation se rapprocher

Catastrophe pour Leicester City, qui perd 6 points et voit la relégation se rapprocher

22:00
International U21, grand espoir du football belge, il rate ses tests physiques en Eredivisie

International U21, grand espoir du football belge, il rate ses tests physiques en Eredivisie

21:40

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 1
Union SG Union SG 1-0 STVV STVV
FC Bruges FC Bruges 4-2 Anderlecht Anderlecht
La Gantoise La Gantoise 1-1 KV Malines KV Malines

Play-offs 2

 Journée 1
Antwerp Antwerp 1-2 KRC Genk KRC Genk
OH Louvain OH Louvain 1-3 Standard Standard
Westerlo Westerlo 2-0 Charleroi Charleroi

Play-offs 3

 Journée 1
Zulte Waregem Zulte Waregem 2-2 Cercle de Bruges Cercle de Bruges
RAAL La Louvière RAAL La Louvière 0-1 FCV Dender EH FCV Dender EH
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved