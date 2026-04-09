Hein Vanhaezebrouck tacle Ivan Leko : "Une manière de détourner l'attention de sa propre responsabilité ?"

La sortie d'Ivan Leko après le match contre Anderlecht a fait beaucoup réagir. Malgré la victoire 4-2, le coach brugeois s'en était pris à ses internationaux. Hein Vanhaezebrouck n'a pas tardé à réagir.

Les propos d’Ivan Leko n’ont laissé personne indifférent. Après la rencontre, les réactions n’ont pas tardé, y compris du côté de la Fédération belge de football, qui a tenu à répondre.

"Monsieur Leko a tenu ces propos sous le coup de l'émotion, alors qu'il était encore sous l'effet de l'adrénaline. En ce sens, je le comprends, mais ce qu'il dit est tout simplement faux, et nous pouvons le prouver par des données objectives", a ainsi réagi la Fédération.

Même si ses déclarations ne visaient pas uniquement les internationaux belges, elles ont fait bondir plusieurs observateurs. Pour certains consultants, l’entraîneur du Club de Bruges ferait mieux de chercher des explications ailleurs.

Hein Vanhaezebrouck à propos de ce dossier

"On ne passe pas d’un état de forme optimal à des crampes en dix jours. Manquer un peu de rythme quand on n’a pas joué ? À la limite. Mais les joueurs de Malines sont restés une semaine sans jouer et ils étaient très affûtés", a expliqué Hein Vanhaezebrouck dans Een-Tweetje.



"Le problème est d’ordre mental. Pourquoi ton équipe est-elle aussi faible après la pause ? Je ne comprends pas comment on peut revenir sur le terrain sans être capable de marquer ce quatrième but. Cela relève aussi de la responsabilité de l’entraîneur. Peut-être que c’est, en partie, une manière de détourner l’attention."