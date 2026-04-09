"J'ai demandé à Courtois s'il était d'accord" : Lucca Brughmans se confie sur son choix particulier

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Photo: © photonews
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Lucca Brughmans a pu faire ses débuts avec le KRC Genk le week-end dernier. Il portait le numéro 28, mais pourquoi ce choix ? Il s'est confié au micro de DAZN.

Peut-il marcher dans les pas de Thibaut Courtois ? À Genk, lui aussi a reçu le numéro 28 pour garder les buts.

Le parallèle est évident : Thibaut Courtois avait lui aussi débuté en Pro League avec Genk en portant ce numéro. Un choix loin d’être anodin.

"Thibaut Courtois est pour moi une personne que j’admire depuis que je suis tout petit", a expliqué Lucca Brughmans au micro de DAZN au sujet du choix du numéro 28, en référence à sa grande idole et ancien gardien de Genk, Thibaut Courtois.

"Comme j’ai été formé dans le même club que lui, je trouvais beau, au moment de signer mon contrat, de marquer le coup avec le numéro 28. Je trouvais ça sympa pour moi et je lui ai demandé s’il était d’accord."

"Je me demandais s’il n’allait pas trouver cela trop spécial pour lui. Il m’a donné son accord et m’a dit que je devais faire ce avec quoi je me sentais bien. C’est quelque chose de spécial pour moi", a conclu Lucca Brughmans.

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