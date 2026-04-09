Le plan clair du Sporting d'Anderlecht : prolonger un cadre pour préparer l'avenir avec un grand talent

Anderlecht est sur le point de prolonger le contrat de Colin Coosemans. Le portier titulaire et capitaine de 33 ans est bien parti pour rester plus longtemps au Lotto Park grâce à la reprise des négociations depuis le départ d'Olivier Renard.

Les discussions entre Colin Coosemans et le Sporting d'Anderlecht datent de plusieurs mois. Les négociations ont d'abord progressé lentement, une première proposition de prolongation ayant été refusée par le portier titulaire.

Cependant, suite au départ d'Olivier Renard, une nouvelle proposition de contrat a été élaborée et semble désormais acceptable pour Colin Coosemans. Le capitaine aura un rôle important la saison prochaine, car le club bruxellois souhaite aussi l'utiliser pour former un jeune gardien du centre de formation.

Il s'agit de Mattis Seghers qui, à 17 ans, est considéré en interne comme susceptible d'intégrer un jour l'équipe première. Anderlecht souhaite le laisser mûrir à son rythme, sans le mettre sous pression dès le début de sa carrière, tout en le préparant discrètement pour le haut niveau.

Issu du centre de formation, le jeune Mattis Seghers est destiné à devenir numéro 1

Le fait que le club ait simultanément cherché à concurrencer Colin Coosemans avait déjà suscité la méfiance. Par exemple, Thomas Kaminski avait été sondé l'été dernier, mais le transfert ne s'était finalement pas concrétisé.



Avec Justin Heekeren en doublure et le possible départ du troisième gardien, Justin Imbrechts, la hiérarchie se précise peu à peu. Coosemans reste le numéro un pour le moment, tandis que Seghers est préparé en coulisses pour lui succéder. Seules les signatures des nouveaux contrats manquent encore.