Maarten Martens revient sur son flirt avec Anderlecht et les raisons de sa non-venue : "Ils ne m'ont rien dit"

En février, alors qu'il venait tout juste d'être limogé de l'AZ, Maarten Martens a été cité avec insistance pour remplacer Besnik Hasi sur le banc du Sporting d'Anderlecht. Cela ne s'est finalement jamais produit, et le Diable Rouge explique aujourd'hui pourquoi.

Malgré une finale de la Coupe des Pays-Bas atteinte la saison dernière, Maarten Martens a été limogé de son poste d'entraîneur de l'AZ Alkmaar en janvier. C'est une défaite 3-1 sur le terrain de Zwolle qui a été la goutte d'eau faisant déborder le vase pour l'entraîneur belge de 41 ans.

Il ne lui a cependant pas fallu bien longtemps pour se retrouver cité avec insistance dans un autre club. Début février, après le limogeage de Besnik Hasi, le Sporting d'Anderlecht en avait fait l'un des prétendants au poste de T1. Cela ne s'est cependant jamais produit, puisqu'après l'échec du dossier Alfred Schreuder, les Mauves ont finalement décidé de conserver Jeremy Taravel.

Invité sur le plateau de Pickx Sports dans le nord du pays ce mercredi pour analyser Barcelone - Atlético de Madrid et PSG - Liverpool en Ligue des Champions, Maarten Martens a été interrogé sur l'intérêt d'Anderlecht et les raisons de sa non-venue.

Pourquoi Maarten Martens n'est pas devenu l'entraîneur du Sporting d'Anderlecht

"Il y a eu pas mal de discussions. Ils ont fini par réellement se renseigner, mais un certain temps s'était déjà écoulé. Je pense qu'ils ont alors privilégié Alfred Schreuder, mais je n'en suis même pas si sûr, parce qu'ils ne m'ont rien dit."

"Cela ne s'est pas produit pour diverses raisons, et ils ont finalement décidé de continuer avec l'adjoint (Taravel). C'était une période assez mouvementée pour moi, car je venais juste de quitter les Pays-Bas. Mais une fois que ce dossier a été terminé, je me suis dit qu'il était simplement temps de me reposer", a conclu Maarten Martens.



