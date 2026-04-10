🎥 Christos Tzolis s'en est tiré à bon compte contre Anderlecht, mais : "Il y a 25 ans, c'était rouge !"

La phase entre Christos Tzolis et Killian Sardella a bien illustré la dynamique de la rencontre entre le Club de Bruges et le Sporting d'Anderlecht. Peu après l'ouverture du score, le Grec a non seulement dribblé son adversaire, mais l'a aussi provoqué ouvertement.

Une phase lors de laquelle Christos Tzolis garda le ballon sous son pied et fit un geste de la main vers Sardella pour le provoquer. L'arrière droit d'Anderlecht ne tomba pas dans le piège et resta particulièrement calme, malgré le caractère provocateur du geste.

Un événement largement commenté dans le podcast "90 minutes". Wesley Sonck a immédiatement constaté une grande différence par rapport au passé. "Si vous faisiez ça il y a 25 ans, vous étiez exclu. C'est dingue."

Parmi les dirigeants du Sporting Hasselt en D1 VV, Sam Kerkhofs a trouvé la réaction des Anderlechtois insuffisante. "Un autre joueur devait se mêler de cette situation. Sardella ne devait pas réagir, mais un coéquipier devait venir le défendre."

Que devait faire Anderlecht quand Tzolis a marché sur le ballon ?

Même son de cloche chez le journaliste néerlandophone Joris Brys. "Je m'attendais à une réaction dans les 30 secondes. Même une petite poussée sur Tzolis. Mais il ne s'est rien passé."

Analyste et ancien joueur du monde amateur, Filip Joos estime que cet incident illustre l'évolution du football avec le VAR. "C'est l'une des raisons pour laquelle le VAR est regrettable. Ce genre de réaction est moins fréquente", assure-t-il, en référence au fait qu'une poussée "de vengeance" sur Tzolis aurait pu être sévèrement punie.



