Nordin Jackers time... pour la dernière fois avant son départ, lui aussi, du Club de Bruges ?

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La blessure de Simon Mignolet perturbe grandement les plans au Club de Bruges. Le gardien expérimenté souffre d'une lésion aux ischio-jambiers et risque d'être indisponible pendant plusieurs semaines.

Alors qu'il avait annoncé sa retraite sportive à l'issue de la saison, Simon Mignolet manquera le début des Champions Play-Offs en raison d'une blessure. Tout profit pour Nordin Jackers, qui retrouvera sa place dans les buts.

Ce n'est évidemment pas la première fois que le portier de 28 ans doit prendre le relais en Venise du Nord. Lors des derniers Champions Play-Offs, Nordin Jackers avait déjà bien presté en l'absence de Mignolet. Mais cette saison, le niveau de l'ancien de Genk, Beveren et OHL a été moins constant, de quoi semer des doutes sur sa capacité à reprendre le rôle de titulaire sur le long terme.

Ce doute est d'autant plus préoccupant à l'approche de l'été. Simon Mignolet ne sera plus dans le noyau la saison prochaine, et le Club de Bruges ne semble pas encore pleinement convaincu à l'idée de titulariser Jackers, puisqu'un remplaçant à l'ancien Diable Rouge est déjà recherché en interne.

Nordin Jackers pourrait lui aussi quitter le Club de Bruges

Une situation qui place Nordin Jackers face à un dilemme majeur. Si le Club de Bruges recrute un nouveau gardien, Jackers risque à nouveau de retomber dans l'oubli. Or, c'est précisément ce qu'un gardien ambitieux doit éviter, puisque son principal objectif est évidemment d'obtenir du temps de jeu pour pouvoir prouver sa valeur.


Il est donc loin d'être impossible que Nordin Jackers s'en aille aussi pendant l'été si le Club de Bruges lui fait savoir qu'il entamera à nouveau la prochaine saison dans un rôle de doublure. Des performances convaincantes durant les Play-Offs peuvent-elles encore faire changer d'avis le FC Bruges ? Cela semble assez peu probable.

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