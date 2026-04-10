Pour fixer le RFC Liège et le deuxième montant direct ? Tout les yeux rivés sur Eupen

Plus que deux journées à disputer en D1B. Le deuxième et dernier montant direct pourrait être connu dès ce week-end.

Assuré de monter et du titre de champion très tôt dans la saison, Beveren a éteint le suspense et la concurrence avec une précocité record. Mais la deuxième place est également très convoitée, puisqu'elle offre également un accès direct à la D1A.

Il y a un an, il avait fallu attendre la dernière journée pour attribuer les trois premières places entre Zulte Waregem, La Louvière et le RWDM. Cette fois, tout pourrait être bouclé ce week-end.

Eupen peut offrir la montée à Courtrai

Courtrai a en effet l'occasion de mathématiquement assurer sa deuxième place au détriment du Beerschot. L'écart avec les Anversois est actuellement de quatre points. Mais les Kerels n'auront pas la tâche facile puisqu'ils se rendent à Beveren, qui veut poursuivre sa saison record jusqu'au bout et reste sur deux démonstrations contre les RSCA Futures (0-5) et le RFC Liège (4-0).

Si le KV venait à s'incliner, il faudrait alors compter sur une défaite du Beerschot. C'est même cette carte qui sera jouée en premier puisque les Rats se déplacent dès ce soir à Eupen.



Les Pandas ont d'ailleurs tout intérêt de jouer le coup à fond : en cas de victoire, ils prendraient momentanément la sixième place du RFC Liège avant la finale de la dernière journée à Rocourt.