Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Arsenal recevait Bournemouth et s'est troué, s'inclinant à domicile face au 9e de Premier League. Un résultat qui laisse la porte entrouverte à Manchester City.

Il est décidément écrit que la route pour un premier titre depuis plus de vingt ans en Premier League ne sera jamais un long fleuve tranquille pour Arsenal. Alors qu'ils comptent 9 points d'avance sur Manchester City, les Gunners ont commis un faux pas qui pourrait leur coûter cher, ce samedi contre Bournemouth.

Les coéquipiers de Leandro Trossard, sur le banc en début de match mais monté au jeu, se sont en effet inclinés (1-2) contre les Cherries. Menés au score à la 17e suite à un but de Kroupi, ils étaient revenus sur penalty via l'inévitable Gyökeres (35e).

Arsenal va-t-il trembler face à Manchester City ? 

En seconde période, cependant, Arsenal craquera et prendre le 1-2 des oeuvres d'Alex Scott (74e), et ne parviendra pas à revenir dans le coup. Un résultat qui peut paraître un détail au vu de l'avance d'Arsenal sur Manchester City... oui, mais.

Mais les Citizens comptent en effet désormais deux matchs de moins que le leader : deux victoires dans ces matchs en retard, et Manchester City ne sera plus qu'à 3 trois points de son grand rival pour le titre. Reste à gagner à Chelsea ce dimanche pour les Citizens, pour déjà revenir à 6 unités. 

Or, dimanche prochain, Manchester City reçoit Arsenal, et peut donc également refaire ce retard-là, en attendant que le match en retard suivant soit joué (ce sera mercredi 22 avril contre Burnley). De quoi finir la saison sous pression alors que les Gunners disposaient d'un matelas confortable...

11/04/2026 13:30Arsenal - Bournemouth1-2
11/04/2026 16:00Brentford - Everton1-1
11/04/2026 16:00Burnley - Brighton0-1
11/04/2026 18:30Liverpool - Fulham-

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Premier League
Premier League Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Arsenal
Bournemouth

Plus de news

Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

16:30
À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

16:00
Peano sauve les meubles ! Suivez Cercle - La Louvière en Direct Commenté Live

Peano sauve les meubles ! Suivez Cercle - La Louvière en Direct Commenté

15:35
Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

15:00
La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

14:30
Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

14:00
Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

13:30
2
Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

Le RAEC Mons se sépare d'une icône en raison de "désaccords avec le staff"

13:00
Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

Le KV Courtrai est de retour en D1A : "Ca aurait été mieux de le vivre sur le terrain, mais bon..."

12:40
Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 11/04: Epolo

11:40
Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

Sébastien Pocognoli pointe ce qui a fait défaut à l'AS Monaco, balayé ce vendredi

12:20
1
Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé

12:00
Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

Matthieu Epolo vers un départ et le jackpot pour le Standard ?

11:40
1
Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

Un arbitre belge à la Coupe du Monde : "Mon grand-père de 95 ans était en larmes"

11:20
Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début" Réaction

Mario Kohnen a déjà fait revivre Charleroi avant le choc wallon : "Ce n'est que le début"

10:40
Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

Une superstar prête à sortir de sa retraite internationale pour jouer la Coupe du Monde 2026

11:00
Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

Saint-Etienne a pensé à un coach de Jupiler Pro League cet hiver !

10:20
Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

Colin Coosemans évoque sa prolongation de contrat à Anderlecht et fait le point

10:00
Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

Axel Witsel et Gérone privent peut-être le Real Madrid de titre !

09:30
Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

Tottenham a la pression : les Spurs sont dans la zone rouge

08:20
Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

Acheté 4 millions par Bruges en 2021, il a... arrêté le football à 25 ans

09:00
Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

Deux clubs turcs prêts à relancer Romelu Lukaku ?

08:40
Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

Le Standard et Westerlo se retrouvent déjà, et doivent livrer un tout autre match (coup d'envoi à 18h15)

07:40
Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

Trop juste, ce produit de l'académie du Standard ? "Il a bien évolué ces dernières semaines"

08:00
Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

Charleroi retrouve le sourire mais pense à Hans Cornelis : "Le groupe ne s'y attendait pas"

07:20
2
La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

La Belgique bientôt fixée : l'Iran face à un refus catégorique de la part de la FIFA

07:00
Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

Pocognoli et Monaco ont pris une gifle malgré un grand retour sur les terrains

06:40
Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo Analyse

Des attaquants semblent avoir mérité leur place : la composition probable du Standard contre Westerlo

06:00
Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp Analyse

Un but et un assist pour Bernier, Scheidler fort seul : les notes de Charleroi contre l'Antwerp

23:21
3
La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

La victoire de retour au Mambourg ! Le Charleroi à la sauce Kohnen se remet la tête à l'endroit

22:48
Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

Voici qui remplacera Gennaro Gattuso à la tête de l'Italie lors des matchs amicaux de juin

23:00
On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

On connaît le deuxième club promu en D1A... grâce à l'AS Eupen !

22:23
Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

Philippe Clément et Norwich City veulent encore enfoncer le clou dans un match très attendu

22:00
Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

Très bonne nouvelle pour Thibaut Courtois... gâchée par Vincent Kompany ?

21:40
Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

Un jeune talent de Neerpede signe son premier contrat professionnel à 15 ans

21:20
Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB Edito

Kompany a 40 ans... et le football belge ne peut même plus rêver : il coachera les enfants de Lukaku et KDB

21:00

Plus de news

Les plus populaires

Premier League

 Journée 32
West Ham Utd West Ham Utd 4-0 Wolverhampton Wolverhampton
Arsenal Arsenal 1-2 Bournemouth Bournemouth
Brentford Brentford 1-1 Everton Everton
Burnley Burnley 0-1 Brighton Brighton
Liverpool Liverpool 18:30 Fulham Fulham
Sunderland Sunderland 12/04 Tottenham Tottenham
Nottingham Forest Nottingham Forest 12/04 Aston Villa Aston Villa
Crystal Palace Crystal Palace 12/04 Newcastle Utd Newcastle Utd
Chelsea Chelsea 12/04 Manchester City Manchester City
Manchester United Manchester United 13/04 Leeds United Leeds United
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved