Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Arsenal recevait Bournemouth et s'est troué, s'inclinant à domicile face au 9e de Premier League. Un résultat qui laisse la porte entrouverte à Manchester City.

Il est décidément écrit que la route pour un premier titre depuis plus de vingt ans en Premier League ne sera jamais un long fleuve tranquille pour Arsenal. Alors qu'ils comptent 9 points d'avance sur Manchester City, les Gunners ont commis un faux pas qui pourrait leur coûter cher, ce samedi contre Bournemouth.

Les coéquipiers de Leandro Trossard, sur le banc en début de match mais monté au jeu, se sont en effet inclinés (1-2) contre les Cherries. Menés au score à la 17e suite à un but de Kroupi, ils étaient revenus sur penalty via l'inévitable Gyökeres (35e).

Arsenal va-t-il trembler face à Manchester City ?

En seconde période, cependant, Arsenal craquera et prendre le 1-2 des oeuvres d'Alex Scott (74e), et ne parviendra pas à revenir dans le coup. Un résultat qui peut paraître un détail au vu de l'avance d'Arsenal sur Manchester City... oui, mais.

Mais les Citizens comptent en effet désormais deux matchs de moins que le leader : deux victoires dans ces matchs en retard, et Manchester City ne sera plus qu'à 3 trois points de son grand rival pour le titre. Reste à gagner à Chelsea ce dimanche pour les Citizens, pour déjà revenir à 6 unités.

Or, dimanche prochain, Manchester City reçoit Arsenal, et peut donc également refaire ce retard-là, en attendant que le match en retard suivant soit joué (ce sera mercredi 22 avril contre Burnley). De quoi finir la saison sous pression alors que les Gunners disposaient d'un matelas confortable...



