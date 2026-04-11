Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

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Mika Godts est l'une des rares satisfactions de l'Ajax Amsterdam cette saison. À 20 ans seulement, il vaut 15 millions d'euros selon Transfermarkt, mais une vente n'est pas prévue à court terme... à moins que ?

Mika Godts est encore sous contrat jusqu'en 2029 à l'Ajax Amsterdam, et sa valeur marchande ne fera qu'augmenter au fil de la progression du néo-Diable Rouge. S'il vient à enchaîner les sélections et les saisons de haut vol, comme celle en cours, Godts pourrait voir sa valeur de 15 millions d'euros (selon Transfermarkt) exploser à moyen terme.

Cette saison, Godts est l'une des rares satisfactions ajacides, avec 14 buts et 10 passes décisives en 27 matchs. Insuffisant à lui seul pour empêcher l'Ajax de vivre une saison compliquée : le club le plus titré des Pays-Bas n'est que 5e, ce qui n'exclut pas un scénario problématique.

Vendre Mika Godts s'il n'y a pas d'Europe ? 

En effet, l'Ajax n'est pas encore assuré d'un ticket européen, puisqu'aux Pays-Bas, les équipes classées de la 5e à la 8e place disputent des barrages pour un ticket en Conference League. L'Ajax est à deux points d'un ticket direct pour l'Europe.

Et selon Algemeen Dagblad, média de référence aux Pays-Bas, manquer l'Europe coûterait très cher à l'Ajax... qui devrait dès lors vendre ses éléments les mieux cotés. Parmi ceux-ci, bien sûr, Mika Godts, qui pourrait rapporter dès cet été plus gros que les 15 millions évalués sur Transfermarkt.


L'objectif de l'Ajax sera d'être compétitif la saison prochaine afin d'aller chercher le titre ; mais sans Europe, il sera difficile d'investir suffisamment pour ce faire. Dans le même temps, vendre Mika Godts reviendrait... à affaiblir l'équipe aussi. Un dilemme qu'il faudra donc régler en assurant l'Europe !

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