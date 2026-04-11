Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

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Le Real Madrid ne devrait pas continuer avec Alvaro Arbeloa au-delà de la saison en cours. Pour lui succéder, une rumeur évoque... Didier Deschamps !

Didier Deschamps, entraîneur du Real Madrid ? C'est l'information assez surprenante dévoilée cette semaine par RMC Sports. L'actuel sélectionneur de l'équipe de France ferait partie de la shortlist des Madrilènes dans le cas où Alvaro Arbeloa ne continuerait pas au-delà de la saison en cours. 

Ce scénario se précise, puisque Arbeloa a vécu deux énormes coups durs cette semaine : la défaite à domicile en quart de finale de la Ligue des Champions contre le Bayern, et le partage (1-1) contre Gérone en Liga. Ce dernier résultat peut permettre au Barça de prendre 9 points d'avance et potentiellement de sceller la course au titre. 

Zidane chez les Bleus, Deschamps au Real Madrid ?

Difficile de rester en poste après ça, d'autant que le bilan global d'Arbeloa est moins bon que celui de Xabi Alonso, remercié auparavant. Didier Deschamps pourrait donc bel et bien lui succéder. Le Français quittera le banc des Bleus après la Coupe du Monde 2026. 

Son expérience et son palmarès parlent pour lui et auraient convaincu le Real Madrid, malgré un style souvent décrit comme défensif et aucun passage en Espagne durant sa carrière. Deschamps parle l'espagnol, sait gérer un vestiaire de stars et connaît notamment très bien Kylian Mbappé dont il a souvent réussi à tirer le meilleur en sélection. 

Lire aussi… Il fallait s'y attendre : le Real Madrid crie au scandale arbitral après un penalty non-sifflé
Didier Deschamps, cependant, ne serait pas disponible avant, potentiellement, la fin du mois de juillet si la France venait à aller au bout - et peu doutent du fait que les Bleus iront loin. Ça ne plaide pas nécessairement en sa faveur, car le Real Madrid ne voudra peut-être pas attendre si longtemps pour composer son noyau et mettre en place la saison prochaine... 

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