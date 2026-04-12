"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

Le Beerschot a manqué la promotion directe et doit désormais espérer monter via les Promotion Play-offs. Après le match nul contre Eupen, Mo Messoudi a fait part de sa frustration quant à l'arbitrage en D1B.

Ce vendredi, le Beerschot a vu la montée directe lui échapper après le partage (3-3) contre la KAS Eupen. Les Pandas ont arraché l'égalisation à la 94e minute, ce qui assure au KV Courtrai de terminer quoi qu'il arrive à la deuxième place.

Le club anversois peut encore monter, mais la mission s'annonce nettement plus compliquée puisqu'il devra passer par les Promotion Play-offs. Le coach des Rats, Mo Messoudi, veut vite tourner la page, tout en revenant sur quelques décisions qu'il n'a pas digérées.

Mo Messoudi pointe l'arbitrage du doigt en Challenger Pro League

"Pour moi, c'était incompréhensible de ne pas donner une deuxième jaune à Zague sur la faute qui amène le penalty, parce qu'Eupen aurait dû continuer à dix. Ils ont été assez malins pour le remplacer tout de suite après", a-t-il déclaré à la Gazet van Antwerpen.

"Cette année, il y a eu tellement de décisions qui n'ont pas tourné en notre faveur, et je ne parle même pas du match Seraing-Courtrai qui devait se jouer", estime-t-il. "Avec la VAR en D1B, on aurait eu plus de points".



"En décembre, tout le monde a parlé d'un passage à vide, mais on a aussi joué deux fois une demi-heure à dix après des cartes rouges : Van La Parra contre Patro et Jordanov contre Beveren. Ces moments clés nous auraient peut-être rapporté quatre points de plus", conclut Messoudi.