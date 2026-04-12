"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux

"Avec la VAR en D1B, nous aurions plus de points" : un coach de Challenger Pro League est furieux
Photo: © photonews
Deviens fan de Beerschot! 926

Le Beerschot a manqué la promotion directe et doit désormais espérer monter via les Promotion Play-offs. Après le match nul contre Eupen, Mo Messoudi a fait part de sa frustration quant à l'arbitrage en D1B.

Ce vendredi, le Beerschot a vu la montée directe lui échapper après le partage (3-3) contre la KAS Eupen. Les Pandas ont arraché l'égalisation à la 94e minute, ce qui assure au KV Courtrai de terminer quoi qu'il arrive à la deuxième place.

Le club anversois peut encore monter, mais la mission s'annonce nettement plus compliquée puisqu'il devra passer par les Promotion Play-offs. Le coach des Rats, Mo Messoudi, veut vite tourner la page, tout en revenant sur quelques décisions qu'il n'a pas digérées.

Mo Messoudi pointe l'arbitrage du doigt en Challenger Pro League

"Pour moi, c'était incompréhensible de ne pas donner une deuxième jaune à Zague sur la faute qui amène le penalty, parce qu'Eupen aurait dû continuer à dix. Ils ont été assez malins pour le remplacer tout de suite après", a-t-il déclaré à la Gazet van Antwerpen.

"Cette année, il y a eu tellement de décisions qui n'ont pas tourné en notre faveur, et je ne parle même pas du match Seraing-Courtrai qui devait se jouer", estime-t-il. "Avec la VAR en D1B, on aurait eu plus de points".


"En décembre, tout le monde a parlé d'un passage à vide, mais on a aussi joué deux fois une demi-heure à dix après des cartes rouges : Van La Parra contre Patro et Jordanov contre Beveren. Ces moments clés nous auraient peut-être rapporté quatre points de plus", conclut Messoudi.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Beerschot
Mohamed Messoudi

Plus de news

Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

Néo-Diable Rouge, il rêve de la Coupe du Monde mais sait qu'il devra finir la saison en force

10:30
Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

Epolo, Kayembe et les autres ne devront pas payer leur amende, affirme le président de la RDC

10:00
Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

Van de Perre de retour, Zeneli incertain : les compos probables de Malines - Union

09:20
Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

Une décision historique : une femme nommée entraîneuse en Bundesliga !

09:40
Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

09:00
Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

Monté.. puis sorti : Diakhon a totalement raté son match à Saint-Trond

08:40
Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

Surréaliste : la Belgique pourrait affronter ... l'Italie au lieu de l'Iran à la Coupe du Monde

08:22
"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

"C'est ce qui m'a marqué le plus cette saison" : l'Unioniste Adem Zorgane à coeur ouvert

08:00
"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

"Terriblement faible" : un ex-coach d'Anderlecht redoute un nouveau scénario catastrophe

07:40
"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

"En Champions Play-offs ils auraient pris plus de points qu'Anderlecht"

23:40
"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

"Une véritable blague" : Philippe Clement a peut-être dit adieu à toute chance de voir la Premier League

23:20
Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

Entre inquiétude et joie, soirée mitigée pour Bruges qui prend la tête des Champions Playoffs

23:00
🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

🎥 Le RWDM s'adjuge le derby, les Francs Borains gaspillent, l'Olympic continue à couler

22:05
"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ? Analyse

"Ne remets plus les pieds devant la T4" : la relation entre Parfait Guiagon et le Mambourg est-elle cassée ?

22:20
Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

Le Montois Dylan De Belder plus que jamais "Goleador" de D1 ACFF, Tubize-Braine renverse Virton

22:40
Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

Historique ! Le Bayern de Vincent Kompany bat un record vieux de 54 ans et fait un grand pas vers le titre

21:50
Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match" Interview

Vincent Euvrard content du niveau du Standard, mais déçu du résultat : "On doit se récompenser pour ce match"

21:20
7
"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

"Salaire exorbitant demandé" : l'entourage d'un Diable Rouge pointé du doigt après des négotiations difficiles

21:40
Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo Analyse

Rafiki Saïd a tout loupé, Josué Homawoo exclu : les notes des joueurs du Standard, battus par Westerlo

21:00
8
"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

"Un bon joueur mais je trouve surtout que c'est un vrai c*n" : un joueur de Bruges durement critiqué

20:38
Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

Porte ouverte pour Genk : le Standard pèche dans les deux rectangles, termine à 10 et s'incline à Sclessin !

20:12
"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

"Certains joueurs ont débranché la prise" : Frédéric Taquin déplore la performance de ses troupes

20:04
🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

🎥 Le titre de meilleur buteur en ligne de mire : un ancien chouchou du Club de Bruges enchaîne les buts

19:30
Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

Hugo Broos pointe ce qui manquait à Vincent Kompany en tant qu'entraîneur au RSC Anderlecht

19:00
La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

La saison de l'Antwerp continue d'être une catastrophe : "J'y crois toujours"

18:30
Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

Et encore, cela aurait pu être pire : la RAAL sombre au Cercle et ne sera pas sauvée ce week-end

17:52
Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

Michel Vlap en pleine zone de conflit : "Je me sens en sécurité mais ma famille est aux Pays-Bas"

18:10
Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

Olivier Renard a-t-il bel et bien eu du flair ? "Il est promis à de grandes choses"

17:30
Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

Malgré la victoire en Europe Playoffs, les ultras du Standard ont un message fort pour leur direction

17:00
Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

Julien Duranville ne retrouvera pas les terrains tout de suite : match reporté en D1 suisse !

16:30
À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

À 16 ans, un grand talent du RSCA Futures rêve de ses premières minutes en équipe A

16:00
1
Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

Grosse contre-performance d'Arsenal qui pourrait se faire très peur !

15:33
Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

Un candidat surprenant à la succession d'Arbeloa au Real Madrid ?

15:00
La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

La solution à au moins l'un des problèmes d'Anderlecht ? " Il est prêt"

14:30
Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

Mika Godts, vendu dès cet été ? L'Ajax veut l'éviter mais un scénario rend un transfert plausible

14:00
Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

Une rumeur envoie Arthur Vermeeren en Angleterre, l'OM ne lèverait pas l'option

13:30
2

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 33
Eupen Eupen 3-3 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
La Gantoise La Gantoise 16:00 FC Liège FC Liège
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved