La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

Zulte Waregem a été s'imposer à Dender (1-2) pour clôturer la soirée. Un résultat qui a de lourdes conséquences en Playdowns.

Vainqueur de la RAAL lors de la première journée, Dender recevait cette fois Zulte Waregem, pour tenter de continuer à réduire l'écart. La première période est toutefois à l'avantage du Essevee, qui a trouvé la barre via Marley Aké après moins de dix minutes.

La réplique de Dender a été immédiate, sous la forme d'un tir contré de Noah Mbamba arrivé dans pieds de Mohamed Berte, il a fallu un grand Brent Gabriël pour empêcher le 1-0. Gauthier Gallon a lui aussi eu l'occasion de se mettre en évidence sur une frappe de Dirk Asare. Le rythme a toutefois baissé de part et d'autre, synonyme de 0-0 à la pause.

Le match a repris avec plus d'entrain, et même un but. Il est tombé du côté de Dender, porté aux commandes par David Hrncar, bien seul au second poteau sur le centre de Malcolm Viltard (48e, 1-0).

Les visiteurs renversent la vapeur pour assurer leur maintien

Zulte Waregem n'a toutefois pas beaucoup eu le temps de douter : sept minutes plus tard, Joseph Opoku égalisait, profitant d'une grosse erreur de Luc Marijnissen (55e, 1-1). Le vent avait tourné : peu après de jeu, Opoku renversait complètement la vapeur d'un magnifique enchaînement.

Dos au mur, Dender a tenté de réagir, mais la reprise de Hrncar a heurté le poteau. Un poteau partout deux minutes plus tard, quand Ementa a lui aussi été calmé par le montant. La fin de match a toutefois été le théâtre d'un autre drama : sur un penalty concédé par Sambu Marsoni, Gauthier Gallon a empêché le 1-3. Mais le VAR s'en est mêlé : penalty à retirer, le gardien français ayant quitté trop vite sa ligne. Gallon a répondu...en détournant la deuxième tentative.





Malgré ce dernier coup de théâtre et pas moins de 104 minutes jouées, Zulte Waregem a conservé son avantage jusqu'au bout pour s'imposer 1-2. Le Essevee est officiellement sauvé, tout comme le Cercle. Pour La Louvière, qui a vu Dender revenir à six points pendant cinq minutes, il faudra attendre la double confrontation contre Zulte.