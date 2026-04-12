Un Belge pour succéder à Mignolet ? Il réagit aux rumeurs

En fin de saison, Simon Mignolet rangera les gants. Le Club de Bruges transférera pour le remplacer, c'est une certitude.

De nombreux noms ont déjà été cités pour le remplacer : on a ainsi évoqué Koen Casteels, Matz Sels mais aussi le gardien belge de Go Ahead Eagles, Jari De Busser (26 ans).

Ce samedi, De Busser a encore été le héros de son équipe lors du match face à Groningue. La saison passée, il avait été brillant lors de la séance de penaltys qui a offert la Coupe à Go Ahead Eagles.

De Busser au FC Bruges ?

De Busser a réagi à cette rumeur l'envoyant à Bruges dans un entretien accordé à Oost. "Go Ahead Eagles sait que je veux passer un palier, mais pour cela, il faut que des clubs se manifestent", souligne-t-il. Ce qui ne serait, à l'en croire, pas encore le cas. "Tant que ce ne sera pas le cas, rien ne se passera".

La rumeur brugeoise est parvenue aux oreilles du portier belge, mais là aussi, rien ne semble concret : "Je vois des rumeurs circuler sur internet me concernant, mais je ne veux pas tirer de conclusions hâtives. J'ai demandé à mon agent de ne me parler que de choses concrètes", assure De Busser.



"Le Club de Bruges ? Ils sont mentionnés, oui... mais il faut d'abord qu'ils m'appellent, et alors, je répondrai", souligne le gardien formé au Lierse et passé par Lommel, qu'il a quitté en 2024 pour les Pays-Bas.