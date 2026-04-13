"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe
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Le Bayern est actuellement dans une très bonne dynamique. Des résultats qui s'expliquent en partie par l'atmosphère positive au sein de l'équipe ? Vincent Kompany s'est exprimé à ce sujet.

Vincent Kompany est ravi de l'atmosphère actuelle, mais il reste lucide : "Je sais que c’est toujours plus facile quand on gagne, je ne suis pas naïf à ce sujet. Mais je pense quand même qu’on fait tout pour vraiment être une famille."

"Aujourd’hui, tout va bien pour nous, mais on faisait déjà ça même quand les choses allaient moins bien", a-t-il ajouté après la victoire du Bayern face au FC St. Pauli (0-5) au micro de Sky Sports. Ce mardi, le Bayern devra confirmer face au Real Madrid à domicile. En quart de finale retour de la Ligue des champions, les Bavarois tenteront de se qualifier pour le prochain tour après leur victoire 1-2 au Bernabéu.

L'importance du collectif 

Vincent Kompany estime que la dynamique collective du Bayern explique en grande partie les bons résultats actuels du club : "Cela me donne le sentiment que c’est peut-être exactement pour ça qu’on réalise ce qu’on est en train d’accomplir actuellement. Pas toujours avec le même onze de départ, mais avec tout un groupe compétitif qui se soutient les uns les autres."

Et il est clair que cela est primordial dans un club comme le Bayern. Vincent Kompany fait d'ailleurs pleinement confiance à son effectif dans sa globalité puisqu'il a utilisé pas moins de 31 joueurs cette saison, un record dans l'histoire du club.

Lire aussi… Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes
L'objectif du Bayern en fin de saison est clair : tout rafler. Les Bavarois pourraient réaliser un joli triplé en remportant la Coupe d'Allemagne, le championnat et la Ligue des champions.

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