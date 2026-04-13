Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Le KV Courtrai sera de retour en D1A prochaine, mais l'avenir de Michiel Jonckheere reste flou. L'entraîneur entretient le doute, tandis que la direction du club se veut beaucoup plus claire.

Le KV Courtrai est assuré depuis le week-end dernier de monter en Jupiler Pro League. Les Kerels n’ont même pas dû jouer, puisque le Beerschot n’est pas parvenu à battre Eupen, rendant ainsi la deuxième place inaccessible pour les Rats.

Le club ouest-flandrien pouvait donc aborder la rencontre face au SK Beveren comme un match de gala, alors qu’une victoire du Beerschot aurait encore pu relancer totalement le suspense. Après la défaite contre Beveren, les joueurs ont tout de même célébré.

Michiel Jonckheere reste prudent, mais Courtrai clarifie déjà les choses

Il n’est toutefois pas encore totalement certain que l’entraîneur Michiel Jonckheere sera toujours en place la saison prochaine au KV Courtrai. De son côté, il a été prudent. 

"Non, il n’y a pas d’autres propositions, mais nous devons discuter et je veux bien sûr savoir avec quel groupe nous pourrons travailler au plus haut niveau", a-t-il raconté au Nieuwsblad.


Du côté du directeur sportif Nils Vanneste, le discours est tout autre : "Nous allons poursuivre avec le staff actuel et avec Michiel Jonckheere comme entraîneur principal." Actuellement, il dispose d’un contrat à durée indéterminée.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
KV Courtrai
SK Beveren
Michiel Jonckheere

Plus de news

"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

14:20
La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

14:00
Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ? Interview

Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ?

13:30
🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

13:00
L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

12:00
Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine Analyse

Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine

11:40
1
"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

11:20
Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

10:40
"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

11:00
"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

10:20
Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

Promu, Courtrai n'a pas de temps à perdre : "J'ai moi-même été joueur"

15:00
"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

10:00
"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

09:30
2
"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

09:00
Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

08:30
Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet

Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet

07:40
"C'est un aboutissement pour moi" : première clean sheet en championnat pour Alexis André Jr.

"C'est un aboutissement pour moi" : première clean sheet en championnat pour Alexis André Jr.

07:20
"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

08:00
2
Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

07:00
Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

06:30
"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

22:40
1
🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

23:00
Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand Analyse

Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand

22:00
3
La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

22:20
2
Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

22:10
"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

21:40
La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

21:20
Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

Vincent Kompany et le Bayern battent un record de 1972 : "Les gars peuvent être fiers"

21:00
Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

20:30
🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

20:40
5
De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

19:39
🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression

🎥 Comme sur un boulevard londonien : Jérémy Doku met Chelsea à l'amende, Arsenal sous pression

20:00
Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

Pas besoin de finale contre Eupen : le RFC Liège valide sa place dans les Playoffs !

18:45
🎥 Un but chanceux pour une célébration qui émut tout le monde : Thomas Meunier décisif avec Lille

🎥 Un but chanceux pour une célébration qui émut tout le monde : Thomas Meunier décisif avec Lille

19:20
Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

Wouter Vrancken déçu : "Si une équipe méritait de gagner, c'était bien nous"

19:00
🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

🎥 "Calimero", "J'aurais aimé donner une rouge à cet arbitre" : fin de match mouvementée pour Carl Hoefkens

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 33
Eupen Eupen 3-3 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
La Gantoise La Gantoise 0-2 FC Liège FC Liège
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved