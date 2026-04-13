Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

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Le KV Courtrai sera de retour en D1A prochaine, mais l'avenir de Michiel Jonckheere reste flou. L'entraîneur entretient le doute, tandis que la direction du club se veut beaucoup plus claire.

Le KV Courtrai est assuré depuis le week-end dernier de monter en Jupiler Pro League. Les Kerels n’ont même pas dû jouer, puisque le Beerschot n’est pas parvenu à battre Eupen, rendant ainsi la deuxième place inaccessible pour les Rats.

Le club ouest-flandrien pouvait donc aborder la rencontre face au SK Beveren comme un match de gala, alors qu’une victoire du Beerschot aurait encore pu relancer totalement le suspense. Après la défaite contre Beveren, les joueurs ont tout de même célébré.

Michiel Jonckheere reste prudent, mais Courtrai clarifie déjà les choses

Il n’est toutefois pas encore totalement certain que l’entraîneur Michiel Jonckheere sera toujours en place la saison prochaine au KV Courtrai. De son côté, il a été prudent.

"Non, il n’y a pas d’autres propositions, mais nous devons discuter et je veux bien sûr savoir avec quel groupe nous pourrons travailler au plus haut niveau", a-t-il raconté au Nieuwsblad.



Du côté du directeur sportif Nils Vanneste, le discours est tout autre : "Nous allons poursuivre avec le staff actuel et avec Michiel Jonckheere comme entraîneur principal." Actuellement, il dispose d’un contrat à durée indéterminée.