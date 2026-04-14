Deux dossiers à Anderlecht doivent avancer... mais ça ne se fera pas sans directeur sportif

C'est toujours l'inconnue à Anderlecht concernant le poste de directeur sportif. Et ça ne plaît pas à certains joueurs.

Les agents de joueurs ne savent plus très bien qui appeler aujourd'hui à Anderlecht. Kenneth Bornauw ? Tim Borguet ? Ou plutôt Michael Verschueren ? Pour l'instant, ce sont les deux premiers qui tranchent, mais l'idée n'est pas que cela s'éternise. Un directeur sportif doit arriver - du moins c'est ce que l'on entend dire depuis des semaines, voire des mois maintenant.

Augustinsson et N'Diaye dans le flou

Plusieurs joueurs veulent en tout cas de la clarté en vue de la saison prochaine. Ludwig Augustinsson en fait partie : il entend dire à droite à gauche qu'il ferait mieux de se trouver un autre club cet été, mais il n'a encore reçu aucun signal concret en ce sens.

Le latéral gauche suédois est titulaire à Anderlecht, mais il ne lui restera bientôt plus qu'un an de contrat. À 31 ans, Augustinsson a un beau salaire : on peut donc comprendre qu'Anderlecht envisage de le laisser partir. Même si l'été passé déjà, il était cité sur le départ - avant de s'imposer comme un indiscutable.

Moussa N'Diaye, au même poste, est censé revenir. Mais là aussi, difficile de savoir s'il fait encore partie des plans. En principe oui, puisqu'il a seulement été prêté sans option d'achat, mais du côté de Schalke 04, on est très satisfait de lui et on veut étudier ce qui est possible. N'Diaye lui-même serait également ouvert à une prolongation de son séjour à Gelsenkirchen, surtout si Schalke monte en Bundesliga.

Antoine Sibierski viendra-t-il ?

Nous sommes à la mi-avril et c'est généralement le moment où les discussions exploratoires commencent avec les joueurs concernant notamment des prolongations de contrat. Anderlecht risque une nouvelle fois de courir après les événements s'il ne désigne pas rapidement quelqu'un capable de prendre des décisions sur le noyau de la saison prochaine.





Antoine Sibierski ? La presse française affirme qu'il a déjà Anderlecht en tête, mais le dossier n'avance pas. Quelqu'un d'autre ? Ils ne sont pas nombreux à se bousculer pour venir à Anderlecht maintenant, ce qu'on peut comprendre vu le turnover dans l'organigramme ces dernières années. D'autant que plus cela traîne et plus il faudra courir derrière le temps perdu...