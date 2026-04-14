Ligue des Champions : le Barça passe tout près de l'exploit, Liverpool n'y aura pas cru

Ligue des Champions : le Barça passe tout près de l'exploit, Liverpool n'y aura pas cru
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On connaît les deux premiers qualifiés pour les demi-finales de la Ligue des Champions : l'Atlético Madrid et le PSG.

Deux des équipes ayant pris une option lors des quarts de finale aller de la Champions League ont fait fructifier cet avantage ce mardi soir lors des matchs retour et validé leur ticket pour le dernier carré. L'Atlético Madrid, vainqueur 0-2 à l'aller du FC Barcelone, et le PSG, vainqueur de Liverpool sur le même score à l'aller, sont les premiers qualifiés.

Mais l'Atlético s'est fait peur : rapidement, le Barça a pris l'avantage via sa star Lamine Yamal, qui ouvre le score à la 4e minute. Après 24 minutes, les Catalans avaient même refait leur retard, Ferran Torres faisant 0-2. L'Atlético réagira avant la pause via Ademola Lookman (31e).

En deuxième mi-temps, le Barça pense avoir refait la différence via Ferran Torres - mais le but est logiquement annulé pour hors-jeu (58e). Les visiteurs dominent, Yamal passe tout près du break, mais Barcelone baissera de régime et finira la rencontre à 10 suite à l'expulsion d'Eric Garcia (80e). 

L'Atlético Madrid et le PSG en demi-finales 

Lors des 8 longues minutes d'arrêt de jeu, le Barça, qui n'encaisse pas le but fatal du 2-2, pousse et se montre encore dangereux par à-coups, mais n'y arrivera pas : c'est bien l'Atlético Madrid qui se hisse dans le dernier carré.

Du côté d'Anfield, il n'y aura eu aucun suspens : condamné à l'exploit, Liverpool va peiner à se montrer dangereux et même encaisser le 0-1 en seconde période des oeuvres d'Ousmane Dembélé (73e), alors qu'un penalty anglais avait été annulé quelques minutes plus tôt. C'est le point de bascule, et Dembélé fera 0-2 dans les arrêts de jeu : le PSG est en demi-finales.  

14/04/2026 21:00Atlético Madrid - FC Barcelone1-2
14/04/2026 21:00Liverpool - PSG0-2

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