La survie du RWDM sera décidée dans les prochains jours (et ça s'annonce mal)

La question de savoir si le RWDM disputera vendredi son dernier match professionnel se pose réellement. Alors que la saison touche à sa fin sur le plan sportif, une menace existentielle plane sur le club, et elle a peu à voir avec le terrain.

Au centre du dossier se trouve Gauthier Ganaye, l'ex-CEO du RWDM, qui a introduit la demande de faillite du club. Sans accord avec lui, le RWDM s'expose à une procédure judiciaire susceptible d'hypothéquer lourdement son avenir.

Un accord doit être trouvé avec l'ex-CEO Gauthier Ganaye

Le club avait déjà obtenu un sursis de la part du tribunal, mais une audience cruciale est prévue le 20 avril. D'ici là, il faudra au minimum avoir trouvé un arrangement avec Ganaye, faute de quoi une faillite semble difficile à éviter.

Ce calendrier est particulièrement douloureux, car le RWDM disputera son dernier match de championnat dès le 17 avril. Dans le pire des scénarios, le verdict ne tomberait qu'après la fin sportive de la saison, avec des conséquences potentiellement dramatiques.

Un faillite impliquerait la désignation d'un curateur, chargé de gérer ou de vendre les actifs du club. Dans ces conditions, obtenir une licence pour la saison prochaine deviendrait quasiment impossible.

Cinq candidats intéressés par une reprise, mais... la dette est énorme

En plus du dossier de faillite, une seconde course contre la montre est en cours : la reprise du club. Il y aurait actuellement cinq candidats intéressés, en Belgique comme à l'étranger. Mais tous réclament davantage de clarté sur le niveau réel de l'endettement.





La crise financière trouve son origine chez le propriétaire John Textor et la Eagle Football Holding. Le groupe traîne une lourde dette et subit la pression du créancier, l'Ares Management. La saison passée, le club a enregistré une perte de 14 millions d'euros. Le RWDM consacre environ 97% de ses revenus aux salaires. C'est intenable. Le club accuse également un retard de paiement auprès de l'ONSS.

Ares a récemment franchi un pas important en désignant Cork Gully comme administrateur externe. Un signe que le contrôle des clubs de Textor est en train de glisser progressivement. L'Américain aurait ainsi été écarté un peu partout, après l'avoir été à Lyon l'année passée.

Récemment, on apprenait que l'Eagle Football Group pourrait bientôt être mis en vente ; cela pourrait affecter le RWDM par ricochet. Reste à savoir si c'est pour un bien ou un mal...