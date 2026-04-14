Islam Slimani est à nouveau libre après son passage en Roumanie

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht, du KV Malines et du KVC Westerlo Islam Slimani a été libéré par le CFR Cluj. Il avait signé en Roumanie l'été dernier.

Va-t-il tenter un nouveau retour en Belgique ? Islam Slimani (37 ans) a été libéré par le CFR Cluj avec effet immédiat d'un commun accord, a annoncé le club roumain ce mardi. Slimani aura disputé 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un but et deux passes décisives.

L'attaquant algérien avait perdu sa place dans le onze de base depuis la fin de l'année passée, et était resté sur le banc lors des quatre derniers matchs de championnat de Cluj. Son apport n'aura pas été au niveau attendu.

Islam Slimani est passé par Anderlecht, Malines et Westerlo

La longue carrière de Slimani, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie (47 buts en 102 matchs), l'a vu porter le maillot du Sporting Portugal, de Leicester City ou encore de l'Olympique Lyonnais. En 2023, il arrive à la surprise générale au RSC Anderlecht dans les dernières heures du mercato hivernal, après que les Mauves soient passés à côté du transfert de Tolu Arokodare.

L'Algérien va impressionner et aider Anderlecht à atteindre les quarts de finale de la Conference League, tout en inscrivant 8 buts en 10 matchs de Jupiler Pro League. Il quitte cependant la Belgique pour le Brésil et Coritiba.



Six mois plus tard, Slimani revient en Belgique et signe au KV Malines, où il rend encore de fiers services (3 buts et 4 assists en 13 matchs). Après un passage au CR Belouizdad, en Algérie, il est prêté à Westerlo, avant de signer au CFR Cluj l'été passé.