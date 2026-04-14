Islam Slimani est à nouveau libre après son passage en Roumanie

Islam Slimani est à nouveau libre après son passage en Roumanie
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht, du KV Malines et du KVC Westerlo Islam Slimani a été libéré par le CFR Cluj. Il avait signé en Roumanie l'été dernier.

Va-t-il tenter un nouveau retour en Belgique ? Islam Slimani (37 ans) a été libéré par le CFR Cluj avec effet immédiat d'un commun accord, a annoncé le club roumain ce mardi. Slimani aura disputé 16 matchs toutes compétitions confondues cette saison, pour un but et deux passes décisives.

L'attaquant algérien avait perdu sa place dans le onze de base depuis la fin de l'année passée, et était resté sur le banc lors des quatre derniers matchs de championnat de Cluj. Son apport n'aura pas été au niveau attendu.

Islam Slimani est passé par Anderlecht, Malines et Westerlo 

La longue carrière de Slimani, meilleur buteur de l'histoire de l'équipe nationale d'Algérie (47 buts en 102 matchs), l'a vu porter le maillot du Sporting Portugal, de Leicester City ou encore de l'Olympique Lyonnais. En 2023, il arrive à la surprise générale au RSC Anderlecht dans les dernières heures du mercato hivernal, après que les Mauves soient passés à côté du transfert de Tolu Arokodare.

L'Algérien va impressionner et aider Anderlecht à atteindre les quarts de finale de la Conference League, tout en inscrivant 8 buts en 10 matchs de Jupiler Pro League. Il quitte cependant la Belgique pour le Brésil et Coritiba.


Six mois plus tard, Slimani revient en Belgique et signe au KV Malines, où il rend encore de fiers services (3 buts et 4 assists en 13 matchs). Après un passage au CR Belouizdad, en Algérie, il est prêté à Westerlo, avant de signer au CFR Cluj l'été passé. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Liga I
Liga I Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
CFR Cluj
Islam Slimani

Plus de news

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/04: Dibango - Slimani

Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/04: Dibango - Slimani

18:20
La RAAL prolonge l'un de ses piliers cette saison !

La RAAL prolonge l'un de ses piliers cette saison !

19:30
L'ex-Zèbre Hervé Koffi parmi les nominés d'un prestigieux trophée en France

L'ex-Zèbre Hervé Koffi parmi les nominés d'un prestigieux trophée en France

19:00
Deux dossiers à Anderlecht doivent avancer... mais ça ne se fera pas sans directeur sportif

Deux dossiers à Anderlecht doivent avancer... mais ça ne se fera pas sans directeur sportif

17:00
La survie du RWDM sera décidée dans les prochains jours (et ça s'annonce mal) Analyse

La survie du RWDM sera décidée dans les prochains jours (et ça s'annonce mal)

18:40
Le Standard aurait un oeil sur un latéral gauche évoluant en Ukraine

Le Standard aurait un oeil sur un latéral gauche évoluant en Ukraine

18:20
Justin Heekeren a presté au meilleur moment : maintenant, Coosemans sait qu'il est "dispensable"

Justin Heekeren a presté au meilleur moment : maintenant, Coosemans sait qu'il est "dispensable"

12:40
Un match de préparation très solide pour le Maroc de Mo Ouahbi juste avant la Coupe du Monde

Un match de préparation très solide pour le Maroc de Mo Ouahbi juste avant la Coupe du Monde

18:00
Ciblé entre autres par Anderlecht, Marcos Peano évoque son avenir

Ciblé entre autres par Anderlecht, Marcos Peano évoque son avenir

15:30
Dilemme à Anderlecht : Taravel sait qui doit remplacer Nathan De Cat, mais la situation complique les choses Analyse

Dilemme à Anderlecht : Taravel sait qui doit remplacer Nathan De Cat, mais la situation complique les choses

11:40
Thomas Meunier sera déçu : son but contre Toulouse annulé !

Thomas Meunier sera déçu : son but contre Toulouse annulé !

16:30
L'invité de dernière minute au Mondial ? "Il a été en contact avec le staff de Rudi Garcia"

L'invité de dernière minute au Mondial ? "Il a été en contact avec le staff de Rudi Garcia"

16:00
Le contre-la-montre est lancé : quelles sont les chances de Nathan De Cat de jouer la finale de la Coupe ?

Le contre-la-montre est lancé : quelles sont les chances de Nathan De Cat de jouer la finale de la Coupe ?

10:30
Les Mauves avaient remué ciel et terre : un joueur prêté par Anderlecht fait tout pour ne pas revenir

Les Mauves avaient remué ciel et terre : un joueur prêté par Anderlecht fait tout pour ne pas revenir

13:20
L'UEFA rejette la plainte du FC Barcelone, jugée "irrecevable"

L'UEFA rejette la plainte du FC Barcelone, jugée "irrecevable"

15:00
La générosité incroyable de Dries Mertens... mais refusée par le masseur du PSV Eindhoven

La générosité incroyable de Dries Mertens... mais refusée par le masseur du PSV Eindhoven

14:30
Une ère prend fin à l'OL : Eagle Football Group se prépare à vendre

Une ère prend fin à l'OL : Eagle Football Group se prépare à vendre

14:00
Dodi Lukebakio en conflit avec José Mourinho ? Benfica réagit fermement

Dodi Lukebakio en conflit avec José Mourinho ? Benfica réagit fermement

13:40
🎥 "Reprenez ces p... de joueurs" : le discours cinglant d'Ivan Leko à la mi-temps de STVV - Bruges

🎥 "Reprenez ces p... de joueurs" : le discours cinglant d'Ivan Leko à la mi-temps de STVV - Bruges

12:20
"Notre petite fille envoyée de notre garçon au paradis" : le message émouvant de Casper Nielsen

"Notre petite fille envoyée de notre garçon au paradis" : le message émouvant de Casper Nielsen

13:00
🎥 Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ? L'avis tranché du patron des arbitres, Jonathan Lardot

🎥 Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ? L'avis tranché du patron des arbitres, Jonathan Lardot

12:00
1
Terrible nouvelle pour les Diables Rouges : entre Romelu Lukaku et le Napoli, ce serait définitivement terminé

Terrible nouvelle pour les Diables Rouges : entre Romelu Lukaku et le Napoli, ce serait définitivement terminé

10:00
4
Un grand club européen veut utiliser Aleksandar Stankovic pour recruter un autre joueur du FC Bruges

Un grand club européen veut utiliser Aleksandar Stankovic pour recruter un autre joueur du FC Bruges

11:00
Un Rouche ne mérite pas de quitter le 11, mais l'infirmerie du Standard se vide : Euvrard devra trancher

Un Rouche ne mérite pas de quitter le 11, mais l'infirmerie du Standard se vide : Euvrard devra trancher

11:20
Déplacements avec le RWDM, meurtre devant le café de son père : Fred Vanderbiest décrit son enfance agitée

Déplacements avec le RWDM, meurtre devant le café de son père : Fred Vanderbiest décrit son enfance agitée

09:30
Le coach de l'Ajax mécontent de Dolberg ? "Il en est tout simplement très insatisfait"

Le coach de l'Ajax mécontent de Dolberg ? "Il en est tout simplement très insatisfait"

07:00
L'autre arme secrète de l'Union est un ancien du RFC Liège : "Il travaille dur et étudie bien son sujet" Analyse

L'autre arme secrète de l'Union est un ancien du RFC Liège : "Il travaille dur et étudie bien son sujet"

08:00
🎥 Senne Lammens sèchement engueulé par son capitaine Bruno Fernandes pendant la défaite de Manchester United

🎥 Senne Lammens sèchement engueulé par son capitaine Bruno Fernandes pendant la défaite de Manchester United

09:00
Genk est-il surestimé dans ces Europe Play-Offs ? "Parfois, nous étions même meilleurs qu'eux"

Genk est-il surestimé dans ces Europe Play-Offs ? "Parfois, nous étions même meilleurs qu'eux"

08:40
1
Un premier gros tournant dans la course au Ballon d'Or, ce mardi soir en Ligue des Champions ?

Un premier gros tournant dans la course au Ballon d'Or, ce mardi soir en Ligue des Champions ?

08:20
Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : pourquoi Josué Homawoo, exclu samedi, sera là pour Charleroi - Standard

Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : pourquoi Josué Homawoo, exclu samedi, sera là pour Charleroi - Standard

07:40
Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière

Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière

07:20
1
Le fils d'un ancien joueur du Club de Bruges et de Lokeren voit grand après ses débuts

Le fils d'un ancien joueur du Club de Bruges et de Lokeren voit grand après ses débuts

06:40
Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

21:40
Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

20:20
1
Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"

Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"

23:00

Plus de news

Les plus populaires

Play-offs 1

 Journée 2
STVV STVV 1-2 FC Bruges FC Bruges
KV Malines KV Malines 0-1 Union SG Union SG
Anderlecht Anderlecht 3-1 La Gantoise La Gantoise

Play-offs 2

 Journée 2
Charleroi Charleroi 2-1 Antwerp Antwerp
Standard Standard 1-2 Westerlo Westerlo
KRC Genk KRC Genk 0-0 OH Louvain OH Louvain

Play-offs 3

 Journée 2
Cercle de Bruges Cercle de Bruges 3-0 RAAL La Louvière RAAL La Louvière
FCV Dender EH FCV Dender EH 1-2 Zulte Waregem Zulte Waregem
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved