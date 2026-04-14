Le sélectionneur de l'Iran fait le point et fait une grande annonce vis-à-vis de la Coupe du Monde 2026

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La Belgique affrontera-t-elle l'Iran en juin prochain à Los Angeles ? C'est en tout cas le scénario prévu et Amir Ghalenoei n'en envisage pas d'autre. Il a également annoncé son départ après la Coupe du Monde.

La participation de l'Iran à la Coupe du Monde 2026 sur le sol étatsunien reste entourée de flou depuis le mois de février dernier et l'attaque conjointe d'Israël et des USA sur le territoire de la république islamique. Le conflit bat toujours son plein, et initialement, le président de la fédération iranienne était pessimiste concernant le déplacement de la sélection aux USA.

Finalement, et après que la fédération ait vu la FIFA écarter l'hypothèse d'une délocalisation des matchs de l'Iran au Mexique, il semblerait qu'on se dirige vers le scénario initial. C'est en tout cas ce qu'espère Gianni Infantino, président de la FIFA, qui a déjà fait savoir qu'il ferait tout ce qui est en son pouvoir pour éviter un forfait de l'Iran.

Le sélectionneur iranien Amir Ghalenoei annonce son départ 

Le sélectionneur iranien, Amir Ghalenoei, s'est exprimé à ce sujet à l'agence de presse IRNA. Il semble optimiste : "Il n'y a pour le moment aucune raison de ne pas participer et si dieu le veut, nous y serons", déclare-t-il. Le ministre des Sports iranien, Ahmed Donjamali nuance : "Plus la situation se normalisera dans notre pays, plus grandes seront les chances de participation. Le cessez-le-feu entre nos nations doit perdurer".

Le ministre précise également que dans le cas où l'Iran se rende bien au Mondial, il faudra que la sécurité de la délégation iranienne puisse être garantie - alors que Donald Trump avait d'abord déconseillé à l'équipe nationale iranienne, "pour sa sécurité", de se rendre aux USA. 


Enfin, Amir Ghalenoei a fait une annonce concernant son avenir. Après la Coupe du Monde 2026, le sélectionneur iranien quittera en effet son poste. En fin de contrat, il ne prolongera donc pas son mandat, entamé en 2023. L'Iran affrontera la Nouvelle-Zélande le 15 juin, la Belgique le 21 juin et l'Egypte le 26 juin. 

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