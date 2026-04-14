"Notre petite fille envoyée de notre garçon au paradis" : le message émouvant de Casper Nielsen

Merveilleuse nouvelle pour Casper Nielsen, qui vient de communiquer qu'il allait être papa pour la deuxième fois en été. Le médian danois avait perdu son deuxième enfant, né prématurément, en octobre 2024.

En ce début de semaine, Casper Nielsen vient de communiquer une merveilleuse nouvelle sur ses réseaux sociaux. Le médian danois du Standard deviendra papa pour la deuxième fois pendant l’été.

"Notre petite fille envoyée de notre garçon au paradis. Nous sommes tous si excités de te rencontrer cet été", a posté le joueur de 31 ans sur son compte Instagram, avec une photo sur laquelle il pose en compagnie de sa femme et de son premier enfant.

Il s’agit d’une nouvelle qui fait particulièrement plaisir pour Casper Nielsen qui, en octobre 2024, perdait son deuxième enfant, né prématurément.

Casper Nielsen va être papa pour la deuxième fois en été

Une nouvelle largement félicitée par de nombreux acteurs du football belge, dont ses coéquipiers du Standard, mais aussi ses anciens partenaires du Club de Bruges et de l’Union Saint-Gilloise.

Une nouvelle qui pourrait apporter un petit supplément d’âme à Casper Nielsen, de retour de blessure depuis quelques semaines et titulaire lors des deux premiers matchs des Europe Play-Offs.



