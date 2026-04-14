Un grand club européen veut utiliser Aleksandar Stankovic pour recruter un autre joueur du FC Bruges

L'Inter Milan s'intéresse de près au noyau du Club de Bruges dans sa recherche de renforts défensifs. À cet égard, le transfert potentiel d'Aleksandar Stankovic pourrait jouer un rôle déterminant dans la conclusion d'un second accord.

À Milan, le nom qui domine la liste des souhaits est celui de Joel Ordonez. Selon de nombreuses sources italiennes, le jeune défenseur central correspond parfaitement aux plans de l’Inter pour rajeunir l’effectif et renforcer physiquement sa défense en vue de la saison prochaine.

Joel Ordonez, à peine âgé de 20 ans et formé à l’Independiente del Valle, a connu une ascension fulgurante à Bruges ces dernières saisons, confirmant son potentiel par des performances soulignées en Ligue des champions.

Son profil parle de lui-même : mesurant près de 1,90 m, doté d’un physique imposant et d’un potentiel offensif indéniable, avec plusieurs buts à son actif (7 en 120 matchs). Il n’est donc pas surprenant que plusieurs grands clubs européens le suivent de près.

Le transfert de Stankovic pourrait aider l’Inter concernant Joel Ordonez

Cependant, l’opération ne sera pas simple pour l’Inter. Le club de Bruges est fermement campé sur ses positions et a rejeté une offre d’environ 30 millions d’euros cet hiver. Désormais, le prix demandé est encore plus élevé.

L’Inter Milan vise actuellement une somme comprise entre 35 et 40 millions d’euros, ce qui ferait d’Ordonez l’un des transferts sortants les plus onéreux de son histoire. Un investissement conséquent, donc, pour l’Inter, qui souhaite surenchérir sur la concurrence.





À Milan, on espère que les discussions concernant Stankovic permettront de débloquer la situation. Les bonnes relations entre les deux clubs pourraient servir de levier, même si le Club reste pour l’instant particulièrement réservé, tandis que l’intérêt pour Ordonez ne cesse de croître.