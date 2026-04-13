Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples
Photo: © photonews

Suis Walfoot dès à présent sur WhatsApp !

Alors que les médias italiens s'attendaient à un retour très prochainement, Romelu Lukaku restera encore une semaine de plus en Belgique pour poursuivre son rétablissement.

Selon Het Laatste Nieuws, Romelu Lukaku vise un retour à Naples d’ici la fin de cette semaine ou le début de la suivante. L’attaquant souhaite d’abord être totalement remis avant de réintégrer le Napoli, qui a dû se passer de lui ces dernières semaines.

La polémique a éclaté après que le DIable Rouge a décliné sa sélection en équipe nationale, puis n’est pas retourné à Naples, préférant rester en Belgique pour sa rééducation. Une décision qui n’a pas été du goût de la direction du club, qui aurait préféré que tout se fasse en concertation.

Le directeur sportif Giovanni Manna a réagi clairement : "Personne ne lui aurait interdit de travailler avec ses propres kinés, mais nous aurions aimé en discuter avec lui à Naples. Cela n’a pas été le cas et nous n’en sommes pas satisfaits." Il a ajouté : "Je pense et j’espère que Romelu reviendra dans une semaine. Mais il sait qu’il y aura des conséquences."

Romelu Lukaku semble sur le point de rompre avec Naples

Dans le vestiaire, le discours est toutefois bien différent. Leonardo Spinazzola affiche son soutien à son coéquipier : "Nous attendons tous son retour sur le terrain. Romelu a traversé une année difficile avec le décès de son père."

L’Italien insiste surtout sur l’aspect humain : "C’est quelqu’un de très émotif. Il est grand et fort, mais je l’appelle le gentil géant. Nous avons beaucoup parlé. Je sais à quel point il a souffert. J’espère que tout cela se calmera rapidement."

Le fait que Lukaku reste encore une semaine supplémentaire en Belgique ne devrait pas apaiser les tensions. La direction de Naples aura probablement son avis sur la question.

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Serie A
Serie A Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Play-offs 1
Play-offs 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Anderlecht
Parma
Romelu Lukaku

Plus de news

"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

"Nous avons manqué de métier" : Fred Vanderbiest tente d'expliquer la défaite de Malines face à l'Union SG

17:00
Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

Rayan Cherki comparé à Kevin De Bruyne ? Eden Hazard ne valide pas : "Il n'y aura pas un autre KDB"

16:00
Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

Coup dur pour Anderlecht : le club confirme la durée d'absence de Nathan De Cat

15:20
Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

Nathan De Cat sera absent plusieurs semaines : sa participation à la finale de la Coupe de Belgique en danger

14:40
🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

🎥 "Moi aussi je t'aime" : quand Amadou Onana répond à un supporter qui l'a insulté et fait rire le public

15:40
Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ? Analyse

Tout est déjà presque joué en Pro League : où est passé le fameux suspense des Play-Offs ?

15:00
La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

La Juventus obligée de recruter définitivement Loïs Openda pour une somme énorme : voici pourquoi

14:00
"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

"Pour moi, dans notre génération, il y avait Ronaldo, Messi, Neymar, et Eden Hazard arrivait derrière"

14:20
Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

Anderlecht se creuse la tête : "On en parle dans le vestiaire, on sait que c'est anormal"

10:40
1
Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ? Interview

Le facteur X du Standard est en panne : comment Vincent Euvrard peut-il réveiller Rafiki Saïd ?

13:30
🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

🎥 Somptueux ! Jean Butez délivre son premier assist de la saison sur un long dégagement

13:00
L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

L'AC Milan de Koni De Winter et Alexis Saelemaekers subit une lourde défaite : le titre s'éloigne...

12:00
Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

Qui pour entraîner le KV Courtrai en D1A la saison prochaine ? Michiel Jonckheere restera-t-il ?

12:30
"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

"Ça veut tout dire" : Philippe Albert critique Anderlecht malgré la victoire contre La Gantoise

09:30
3
Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine Analyse

Charleroi bien représenté, un peu d'Anderlecht et d'Union : voici notre équipe de la semaine

11:40
2
"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

"Avant, ce genre d'action n'était jamais sifflé" : un ancien arbitre réagit au penalty accordé à Bruges

11:20
"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

"J'attends quand même plus que seulement ça" : un ancien Diable Rouge en attend plus de l'Union SG

11:00
"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

"C'est quelque chose sur lequel je dois travailler" : Jérémy Doku heureux de retrouver le chemin des filets

10:20
"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

"Tout est possible dans le football" : Gaëtan Englebert ravi de la qualification pour les Promotion Play-offs

10:00
"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

"C'est peut-être la clé" : Vincent Kompany sur l'importance de l'atmosphère de groupe

09:00
Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

Et un record de plus : Vincent Kompany montre une nouvelle fois qu'il accorde sa confiance aux jeunes

08:30
"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

"Il faut être réaliste et se dire que c'est fini" : Eden Hazard s'exprime sur le déclin de Mohamed Salah

08:00
2
"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

"La première mi-temps n'était pas si mauvaise" : Taravel surprend après la victoire contre Gand

22:40
1
Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet

Quand auront lieu les Promotion Play-offs ? Voici le calendrier complet

07:40
Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand Analyse

Heekeren déjà en sauveur, des Mauves à deux visages : les cotes d'Anderlecht contre Gand

22:00
3
"C'est un aboutissement pour moi" : première clean sheet en championnat pour Alexis André Jr.

"C'est un aboutissement pour moi" : première clean sheet en championnat pour Alexis André Jr.

07:20
La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

La libération pour Adriano Bertaccini : "Pas facile de commencer sur le banc ou de sortir à la mi-temps"

22:20
2
Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

Un choix fort de Felice Mazzù à Louvain : "J'ai parlé avec les joueurs concernés"

07:00
Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

Le bourreau de la RAAL n'avait plus marqué depuis septembre : "C'est là-dedans que je me suis réfugié"

06:30
🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

🎥 Même les joueurs ont été surpris : quand Malines fête Wout van Aert sur écran géant

23:00
Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

Anderlecht renverse La Gantoise après avoir encore manqué son entame de match !

20:30
🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

🎥 L'appel du VAR qui a mis Anderlecht dans les problèmes : y avait-il penalty d'Ali Maamar ?

20:40
5
Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

Catastrophe pour Leko : un cadre du Club de Bruges absent jusqu'en fin de saison !

22:10
De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

De mal en pis pour Anderlecht : Nathan De Cat sort blessé

19:39
"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

"C'est irrespectueux" : la déclaration de Domenico Tedesco qui passe très mal en Turquie

21:40
La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

La RAAL a eu très chaud : Dender galvaude son avantage, Zulte Waregem et le Cercle sauvés !

21:20

Plus de news

Les plus populaires

Serie A

 Journée 32
AS Roma AS Roma 3-0 Pisa Pisa
Torino Torino 2-1 Hellas Verona Hellas Verona
Cagliari Cagliari 1-0 Cremonese Cremonese
AC Milan AC Milan 0-3 Udinese Udinese
Atalanta Atalanta 0-1 Juventus Juventus
Genoa Genoa 2-1 Sassuolo Sassuolo
Parma Parma 1-1 Napoli Napoli
Bologna Bologna 2-0 Lecce Lecce
Como Como 3-4 Inter Inter
Fiorentina Fiorentina 20:45 Lazio Lazio
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved