Romelu Lukaku prend une décision qui ne plaira certainement pas à Naples

Alors que les médias italiens s'attendaient à un retour très prochainement, Romelu Lukaku restera encore une semaine de plus en Belgique pour poursuivre son rétablissement.

Selon Het Laatste Nieuws, Romelu Lukaku vise un retour à Naples d’ici la fin de cette semaine ou le début de la suivante. L’attaquant souhaite d’abord être totalement remis avant de réintégrer le Napoli, qui a dû se passer de lui ces dernières semaines.

La polémique a éclaté après que le DIable Rouge a décliné sa sélection en équipe nationale, puis n’est pas retourné à Naples, préférant rester en Belgique pour sa rééducation. Une décision qui n’a pas été du goût de la direction du club, qui aurait préféré que tout se fasse en concertation.

Le directeur sportif Giovanni Manna a réagi clairement : "Personne ne lui aurait interdit de travailler avec ses propres kinés, mais nous aurions aimé en discuter avec lui à Naples. Cela n’a pas été le cas et nous n’en sommes pas satisfaits." Il a ajouté : "Je pense et j’espère que Romelu reviendra dans une semaine. Mais il sait qu’il y aura des conséquences."

Romelu Lukaku semble sur le point de rompre avec Naples

Dans le vestiaire, le discours est toutefois bien différent. Leonardo Spinazzola affiche son soutien à son coéquipier : "Nous attendons tous son retour sur le terrain. Romelu a traversé une année difficile avec le décès de son père."

L’Italien insiste surtout sur l’aspect humain : "C’est quelqu’un de très émotif. Il est grand et fort, mais je l’appelle le gentil géant. Nous avons beaucoup parlé. Je sais à quel point il a souffert. J’espère que tout cela se calmera rapidement."





Le fait que Lukaku reste encore une semaine supplémentaire en Belgique ne devrait pas apaiser les tensions. La direction de Naples aura probablement son avis sur la question.