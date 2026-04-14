L'UEFA rejette la plainte du FC Barcelone, jugée "irrecevable"

Le FC Barcelone avait déposé une plainte auprès de l'UEFA après une phase litigieuse lors du match aller de Ligue des Champions face à l'Atlético Madrid.

Lors du quart de finale aller de Ligue des Champions entre le FC Barcelone et l'Atlético Madrid, une phase avait causé polémique : à la 55e minute, sur une passe de Juan Musso, le défenseur madrilène Marc Pubill, pensant que le jeu était à l'arrêt, a pris le ballon en main dans le rectangle.

Ni l'arbitre, ni la VAR ne sont intervenus, ce qui a causé la colère des Catalans. Hansi Flick estimait après la rencontre que ce geste devait valoir un carton rouge et un penalty.

La plainte du FC Barcelone rejetée

Le FC Barcelone était alors mené 0-1, et finira par s'incliner 0-2. L'Atlético Madrid a donc pris une belle option sur la qualification, le match retour au Wanda Metropolitano étant prévu pour ce mardi (21h).

Suite à ce que le club estime être une erreur d'arbitrage, le FC Barcelone avait déposé plainte auprès de l'UEFA. Une plainte officiellement rejetée, a confirmé l'instance dirigeante du football européen ce mardi. Elle a été jugée "irrecevable", précise le communiqué.



La rencontre de ce mardi soir aura donc un parfum de polémique et se déroulera sous tension, le FC Barcelone devant réaliser un exploit sur la pelouse des Colchoneros.