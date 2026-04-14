Analyse Un dossier chaud cet été en Pro League : malgré sa prolongation, il sera très courtisé

Un dossier chaud cet été en Pro League : malgré sa prolongation, il sera très courtisé
Photo: © photonews

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Nacho Miras est peut-être bien le gardien de la saison. Le KV Malines l'a récompensé de ses performances avec un contrat jusqu'en 2029, mais dans le football, une telle signature ne dit finalement qu'une chose : sa valeur n'a fait qu'augmenter.

Quand on regarde les chiffres, on comprend pourquoi. Selon les données, Miras a évité plus de 19 buts cette saison, une statistique qui le place parmi les tout meilleurs, non seulement en Belgique mais aussi en Europe. Ce ne sont plus de "bons" chiffres : ce sont des chiffres qui ouvrent des portes.

Son nom va donc revenir cet été. Dans les salles de réunion, sur les rapports de scouting et dans les discussions entre agents. Car un gardien qui fait gagner des points reste rarement longtemps sous le radar.

Du côté du Club Bruges, par exemple, une possible révolution se profile dans les buts. Simon Mignolet approche de la fin de sa carrière et l'avenir de Nordin Jackers reste incertain. 

On arrive alors presque automatiquement à des profils comme celui de Miras : fiable, explosif, et avec l'expérience du championnat. Pas un gardien "de ligne" à l'ancienne, mais un portier moderne capable de faire basculer un match.

À Anderlecht aussi, on se projette. Les Bruxellois cherchent davantage de sécurité dans les cages et veulent renforcer à nouveau leur noyau. Dans ce type de dossier, un nom comme celui de Miras finit tôt ou tard par apparaître.

Le KV Malines tient les cartes en main

Il y a toutefois une nuance importante. Le KV Malines a bien travaillé en renégociant son contrat. Cela donne au club du poids à la table des négociations et la garantie qu'un éventuel transfert ne se fera pas à prix cassé.

En plus, Miras se sent bien au KV Malines. Il y a reçu sa chance, s'y est imposé comme un pilier et exprime ouvertement sa gratitude. Résultat : un départ n'est pas une nécessité, mais une option. Et Miras est en position de force.

La conclusion est donc simple. Sa prolongation ne change rien à la réalité : Nacho Miras est un joueur très convoité. Et quand le mercato d'été s'emballera, son nom circulera inévitablement. En Belgique et au-delà.

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