Le contre-la-montre est lancé : quelles sont les chances de Nathan De Cat de jouer la finale de la Coupe ?

Sorti sur blessure contre La Gantoise, Nathan De Cat entame un véritable contre-la-montre pour être présent le 14 mai, dans pile un mois, lors de la finale de la Coupe de Belgique. Une idée assez risquée, mais pas totalement impensable.

Un véritable coup dur pour Jeremy Taravel et le Sporting d’Anderlecht. Juste avant la mi-temps de la rencontre entre le Sporting d’Anderlecht et La Gantoise, Nathan De Cat a été remplacé par Yari Verschaeren en raison d’une blessure.

"Nathan De Cat a contracté une blessure à la cheville lors du match contre La Gantoise. Les examens nécessaires ont révélé que le milieu de terrain sera indisponible pendant environ 4 à 6 semaines", confirmait le club bruxellois dans un communiqué, ce lundi.

Quatre à six semaines d’absence, cela signifie que le jeune milieu de terrain manquera assurément les matchs de Champions Play-Offs contre Malines, Saint-Trond, l’Union, Bruges et peut-être même La Gantoise, quatre jours avant la finale de la Coupe de Belgique.

Nathan De Cat pourra-t-il jouer la finale de la Coupe de Belgique ?

Cette finale de la Coupe, d’ailleurs. Quelles sont les chances de Nathan De Cat d’y participer ? Elles sont partagées, puisque le Sporting d’Anderlecht ne voudra pas prendre le risque de faire rechuter le jeune Diable Rouge et ainsi mettre en péril une partie de sa carrière.

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Selon plusieurs spécialistes, interrogés par nos confrères de La Dernière Heure, la présence de De Cat le 14 mai au Stade Roi Baudouin dépendra de la rapidité avec laquelle il pourra remarcher sans béquilles et sans douleurs, en s’appuyant donc sur sa cheville. S’il est déjà débarrassé de ses béquilles dans quelques jours, Nathan De Cat pourrait être là pour la finale. Dans le cas contraire, il faudra attendre la fin des Champions Play-Offs pour le revoir.