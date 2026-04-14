Les Mauves avaient remué ciel et terre : un joueur prêté par Anderlecht fait tout pour ne pas revenir

Anderlecht avait remué ciel et terre pour arracher Cédric Hatenboer à l'Excelsior Rotterdam. Le milieu de terrain, qui n'a jamais reçu sa chance, n'a désormais plus aucune envie de revenir au Lotto Park.

Malgré tous les efforts de la direction anderlechtoise pour le recruter, Besnik Hasi ne voyait aucun potentiel en Cédric Hatenboer et avait rapidement fait savoir en interne qu’il ne comptait pas sur lui.

Trop peu intense et pas assez puissant pour son poste, le médian néerlandais a été prêté à Telstar pendant l’hiver. Il y a disputé tous les matchs depuis son arrivée et performe bien.

Assez logiquement, le joueur de 21 ans n’a donc plus aucune envie de revenir au Lotto Park, où il est pourtant encore sous contrat pour les trois prochaines saisons. Selon la presse néerlandaise, Hatenboer aurait déjà informé son entourage qu’il cherchait une solution pour se défaire de son contrat le liant à Anderlecht.

Cédric Hatenboer cherche une solution pour ne pas revenir à Anderlecht

Telstar possède notamment une option d’achat fixée à deux millions d’euros, mais il s’agit déjà d’une somme considérable pour le modeste club néerlandais, qui se bat pour sa survie en Eredivisie. Telstar pourrait néanmoins envisager cette possibilité si un autre club se dit prêt à le racheter immédiatement.



Cela pourrait être Heerenveen, financièrement bien plus puissant que Telstar. Cédric Hatenboer et son clan feront tout pour qu’un accord voit le jour, car dans le cas contraire, il sera de retour à Anderlecht cet été, contre son gré.