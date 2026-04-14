Bruges a-t-il identifié un filon ? Le Club aurait un oeil sur l'éventuel successeur de Tresoldi

Le Club de Bruges sait que tôt ou tard, Nicolo Tresoldi s'envolera pour un grand club européen. Il faut donc déjà prévoir la question de sa succession.

Christos Tzolis, Joel Ordoñez, Carlos Forbs, Nicolo Tresoldi : le Club de Bruges perdra probablement plusieurs de, si pas tous ces joueurs cet été et si cela impliquera des rentrées d'argent colossales, encore faut-il avoir le nez fin pour les remplacer.

Concernant Tresoldi, le Club pourrait bien se tourner à nouveau vers l'Allemagne. En effet, selon les informations de BILD, la direction brugeoise aurait coché le nom de Winsley Boteli (19 ans), jeune attaquant du Borussia Mönchengladbach.

Boteli faisait sensation avec les jeunes du Borussia

Cette saison, Boteli a cependant été prêté au FC Sion - il est Suisse et a été formé au Servette Genève. Le club dispose d'une option d'achat, mais s'il venait à ne pas la lever, le Club de Bruges serait donc à l'affût. Cette saison, Winsley Boteli a inscrit 6 buts en 29 matchs de D1 suisse.

Par le passé, le nom de Boteli avait été cité par certains médias allemands du côté du RSC Anderlecht, une rumeur qui se sera avérée infondée.

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Le FC Bruges, de son côté, pourrait bien avoir trouvé un filon chez les joueurs formés en Allemagne, puisque Nicolo Tresoldi faisait des ravages en équipes de jeunes à Hanovre avant d'arriver en Belgique. Boteli, lui, a marqué 32 fois en 39 matchs avec les U19 du Borussia Mönchengladbach !