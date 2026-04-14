Analyse Dilemme à Anderlecht : Taravel sait qui doit remplacer Nathan De Cat, mais la situation complique les choses

Loïc Woos Johan Walckiers
Loïc Woos et Johan Walckiers, suiveur d'Anderlecht
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Dilemme à Anderlecht : Taravel sait qui doit remplacer Nathan De Cat, mais la situation complique les choses
Photo: © photonews
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Nathan De Cat est indisponible pour au moins un mois. Un très mauvais timing pour Anderlecht, qui va devoir se passer du milieu de terrain de 17 ans durant une partie des Champions Play-Offs. Pour le staff technique, le nom de son remplaçant reste un dilemme.

Jérémy Taravel et ses adjoints ont déjà fait l'analyse. Et, à vrai dire, Yari Verschaeren est pour eux l'homme idéal pour prendre la place de Nathan De Cat en tant que "numéro 10". Il avait d'ailleurs déjà été replacé à ce poste depuis un moment, avec deux milieux défensifs, Llansana et Saliba, derrière lui.

Yari Verschaeren est très bon à l'entraînement depuis des semaines

Verschaeren mérite en réalité plus de minutes de jeu depuis un certain temps, car il laisse une très bonne impression à l'entraînement. Mais, pour le milieu de 24 ans formé à Neerpede, il y a évidemment d'autres paramètres qui entrent en ligne de compte. Sa situation contractuelle, plus précisément...

Verschaeren a refusé de prolonger et quittera le club librement cet été. Cela a tout de même créé une certaine frustration chez les dirigeants, car il reste aujourd'hui l'un des plus gros salaires du club.

En principe, Taravel ne devrait pas en tenir compte, mais l'une de ses missions consiste aussi à construire en vue de la saison prochaine. Si, par exemple, Mario Stroeykens ne parvient à nouveau pas à partir, il devra lui aussi entrer en ligne de compte.

Stroeykens peut encore rapporter une indemnité de transfert

Et Stroeykens peut encore rapporter une indemnité de transfert, donc il peut être mis en vitrine. Mais, au niveau du profil au poste de "dix", Verschaeren aurait actuellement un petit avantage, vu qu'il apporte davantage de créativité et une meilleure vision du jeu.

Un vrai remplaçant de Nathan De Cat, il n'y en a en réalité pas. Le nouveau Diable Rouge possède des qualités que personne d'autre n'a dans le noyau, et il y ajoute en plus une présence physique. Sur ce dernier point, Verschaeren ne l'a pas. Stroeykens, lui, est plus solide sur ses appuis, mais il cherche encore sa meilleure forme.

Il est aussi possible de faire reculer Hazard et de placer Cvetkovic en pointe, mais à Bruges, face au Club, on a déjà vu que ce genre de choix peut tourner au fiasco. Taravel va donc devoir peser le pour et le contre, mais il est clair que l'absence de son grand talent est un coup dur.

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