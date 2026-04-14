Dodi Lukebakio en conflit avec José Mourinho ? Benfica réagit fermement

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Photo: © photonews

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À son retour de sélection, où il avait été brillant, Dodi Lukebakio avait été au coeur d'une polémique au Portugal. Le Diable Rouge serait entré en conflit avec son coach.

Après un match entre Benfica et Casa Pia, José Mourinho avait en effet été très virulent à l'encontre de ses joueurs en conférence de presse. Le Special One avait notamment estimé que certains d'entre eux "ne méritaient plus de jouer" pour le club lisboète.

Plusieurs quotidiens portugais avaient alors tenté de deviner quels étaient les joueurs concernés, et le Correio Da Manha avait affirmé que Dodi Lukebakio était l'un d'eux. Pire : le Belge serait entré en conflit avec Mourinho à l'entraînement et le coach portugais aurait même "humilié Lukebakio" devant le reste de l'équipe.

Pas de conflit entre Mourinho et Lukebakio 

Des propos qui n'ont pas plu au Benfica. Ce 11 avril, le club a ainsi publié un communiqué officiel afin de nier ces allégations : "Le Benfica tient à clarifier  que l'information publiée ce jour dans le Correio da Manhã selon laquelle le coach José Mourinho aurait humilié le joueur Dodi Lukebakio devant le reste de l'équipe est complètement fausse", lit-on dans un communiqué relayé par Glorioso1904.

"Ceci ainsi que d'autres spéculations fantaisistes ayant circulé dans le média susmentionné font partie d'une campagne honteuse pour déstabiliser le Benfica, en plus d'ignorer systématiquement les règles éthiques de base du journalisme", conclut le communiqué.


Une très bonne nouvelle pour Dodi Lukebakio, qui était revenu de sélection boosté par trois buts en deux matchs et une place désormais quasi-assurée pour la Coupe du Monde - s'il joue régulièrement en club. 

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