Ciblé entre autres par Anderlecht, Marcos Peano évoque son avenir

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Marcos Peano est l'un des meilleurs gardiens de Pro League cette saison. Le portier argentin est cité dans plusieurs clubs belges.

Sans Marcos Peano, où en serait la RAAL cette saison ? Si la défense louviéroise est devenue bien plus perméable ces derniers mois, le portier des Loups a été la raison pour laquelle ils ont tenu le zéro si souvent durant la saison, et ont longtemps espéré éviter les Playdowns. 

Peano est, avec Nacho Miras, l'un des meilleurs gardiens du championnat et bien peu l'imaginent rester à l'Easi Arena. L'Argentin avait d'ailleurs déjà été cité dans divers clubs dont le RSC Anderlecht, le Club de Bruges ou La Gantoise l'hiver dernier.

Peano ne pense pas à un départ

"Je rêve d'Angleterre, d'Italie ou d'Espagne. Mais tout le monde veut jouer là-bas, non ?", déclare Marcos Peano dans les colonnes de La Dernière Heure. Le gardien de but de 27 ans, qui est encore sous contrat à La Louvière jusqu'en 2028, affirme qu'il ne pense pas à un départ cet été.

"Je me sens bien ici, j'ai encore deux ans de contrat et les supporters sont fantastiques", relativise Peano au sujet d'un départ. Estimé à 1,5 million d'euros, le portier est toutefois l'un des rares Loups à pouvoir rapporter gros l'été prochain.


La RAAL n'est pas encore mathématiquement maintenue, même s'il faudra une véritable catastrophe pour se faire dépasser par Dender. Les hommes de Frédéric Taquin loupent toutefois totalement leur fin de saison, et ont commencé les Playdowns par deux défaites.

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