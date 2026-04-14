Lieven Maesschalck, malgré lui au coeur de la tempête Lukaku : "Romelu en avait tout simplement marre"

Lieven Maesschalck, malgré lui au coeur de la tempête Lukaku : "Romelu en avait tout simplement marre"
Photo: © photonews

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Romelu Lukaku a décidé de ne pas retourner en Italie pour poursuivre sa rééducation. Il a privilégié une revalidation chez sa vieille connaissance Lieven Maesschalck, qui se retrouve donc bien malgré lui au coeur des débats.

Pendant la trêve internationale, Romelu Lukaku a quitté le stage des Diables Rouges en raison d’une rechute de sa blessure, mais au lieu de rentrer à Naples, il a poursuivi son travail physique à Anvers auprès de Lieven Maesschalck, dans son cabinet médical Move 2 Cure.

Une habitude prise par beaucoup de Diables Rouges : Thibaut Courtois et Kevin De Bruyne, notamment, passent souvent dans les mains expertes de Maesschalck. Mais eux prennent le temps de demander l'autorisation de leur club.

Ce que n'a pas fait Lukaku : malgré un ultimatum du Napoli, le buteur est resté en Belgique. Le point de non-retour semble désormais atteint et la presse italienne annonce même que le club italien pourrait ne pas autoriser le joueur à réintégrer le groupe cette saison. Une catastrophe en vue du Mondial.

Lieven Maesschalck rassure concernant l'état de forme de Lukaku

Lieven Maesschalck, de son côté, rassure au moins concernant l'état physique de Big Rom' : "Au rythme où vont les choses, je peux dire que Rom est presque apte. Il souffrait d’une inflammation des fléchisseurs de la hanche, essentiels pour le sprint", a expliqué Maesschalck à Sporza.

Lire aussi… Terrible nouvelle pour les Diables Rouges : entre Romelu Lukaku et le Napoli, ce serait définitivement terminé
"Cela traînait et restait latent. Ca a un impact sur les performances, car on ne peut pas frapper ou accélérer à 100 %. Il en avait tout simplement assez. Il voulait être à 100 %. C’est le choix qu’il a fait. Maintenant, on retrouve un Romelu souriant", affirme le kinésithérapeute. Souriant, mais écarté du noyau napolitain ? Affaire à suivre... 

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