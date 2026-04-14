🎥 "Reprenez ces p... de joueurs" : le discours cinglant d'Ivan Leko à la mi-temps de STVV - Bruges

🎥 "Reprenez ces p... de joueurs" : le discours cinglant d'Ivan Leko à la mi-temps de STVV - Bruges
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Ivan Leko n'y est pas allé de main morte à la mi-temps de la rencontre entre Saint-Trond et le Club de Bruges. L'entraîneur croate a été l'auteur d'un discours cinglant, qui a visiblement changé la donne au Stayen.

Après un début de Champions Play-Offs prometteur face au Sporting d’Anderlecht, le Club de Bruges semblait en mesure de confirmer sa bonne dynamique à Saint-Trond. Rien ne laissait cependant présager une victoire des Blauw & Zwart à la pause, tant les Trudonnaires ont pris l’initiative et que Bruges semblait particulièrement brouillon et fébrile.

La donne a nettement changé après la pause. Soudain, le Club de Bruges s’est montré sur la pelouse, a gagné ses duels et s’est montré bien plus dangereux offensivement. Grâce notamment à Hugo Vetlesen, auteur d’un but dès son entrée au jeu et d’un penalty provoqué en fin de match.

Le discours cinglant d'Ivan Leko

Un revirement de situation qui ne s’est toutefois pas produit par hasard. Durant la mi-temps, Ivan Leko a été l’auteur d’un discours particulièrement percutant, comme l’ont montré les images diffusées par le club. L’entraîneur croate n’a ménagé aucun effort pour faire comprendre à son équipe qu’elle devait augmenter sensiblement son niveau.

"Ce n’est pas comme ça qu’on devient champion. Ça ne marche pas comme ça" lançait la voix cinglante de Leko dans le vestiaire. "De qui avons-nous peur ? STVV ? Allez, reprenez ces putains de joueurs ! N’ayez pas peur et assumez vos responsabilités !"

Lire aussi… 🎥 Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ? L'avis tranché du patron des arbitres, Jonathan Lardot
Le message est passé. Le Club de Bruges a affiché un tout autre visage en seconde période et est parvenu à s’imposer. La sévère réprimande d’Ivan Leko semble avoir porté ses fruits, même si la prestation de la première mi-temps lui donnera certainement matière à réflexion.

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