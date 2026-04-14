Un Rouche ne mérite pas de quitter le 11, mais l'infirmerie du Standard se vide : Euvrard devra trancher

Loïc Woos
Loïc Woos, suiveur du Standard
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Un Rouche ne mérite pas de quitter le 11, mais l'infirmerie du Standard se vide : Euvrard devra trancher
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Des retours de blessure sont attendus au Standard, ce qui va forcer Vincent Euvrard à poser des choix importants. En défense, notamment, puisque Marlon Fossey va revenir, mais que Henry Lawrence ne mérite en aucun cas de sortir du onze de base.

Malgré la petite blessure de Matthieu Epolo, qui avait déjà manqué le déplacement à Louvain en raison des célébrations à Kinshasa après la qualification pour la Coupe du monde, Vincent Euvrard avait l’occasion, pour l’une des rares fois de la saison, de ne pas modifier son onze de base pour la réception de Westerlo, samedi dernier.

L’entraîneur du Standard a néanmoins procédé à un changement, avec la titularisation de Dennis Ayensa à la place de Timothé Nkada. Et pour le déplacement à Charleroi, samedi prochain, le T1 des Rouches devrait à nouveau réaliser quelques modifications dans son équipe.

Pas à cause de Josué Homawoo, exclu contre Westerlo mais suspendu avec sursis, ce qui lui permettra de tenir sa place. Mais à cause, ou plutôt grâce à quelques retours de blessure qui vont forcer Vincent Euvrard à poser des choix importants.

Henry Lawrence ne mérite pas de quitter le onze de base du Standard

Si Matthieu Epolo sera bien dans les cages au Mambourg, Euvrard va devoir trancher concernant le poste de latéral droit, où Henry Lawrence preste bien à chaque fois qu’il y est aligné, mais où Marlon Fossey et Steeven Assengue reviennent de blessure et seront vraisemblablement dans le groupe.

Si la non-suspension de Homawoo pourrait donc permettre à l’entraîneur du Standard de ne pas modifier sa charnière centrale, il pourrait tout de même y avoir quelques changements, puisque Lawrence ne mérite en aucun cas de sortir de l’équipe après la saison qu’il réalise, peu importe la position où il est aligné.

L’Anglais est probablement le Rouche le plus régulier, et le retour attendu de Marlon Fossey sur le côté droit pourrait le repositionner à nouveau dans l’axe de la défense. À la place de qui ? Ce sera à Vincent Euvrard d’en décider.

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