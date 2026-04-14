Une ère prend fin à l'OL : Eagle Football Group se prépare à vendre

Une ère prend fin à l'OL : Eagle Football Group se prépare à vendre

Suis Walfoot dès à présent sur Instagram!

Alors que John Textor a déjà été mis à l'écart en 2025, Eagle Football Group, société qui détient toujours 85% des parts de l'Olympique Lyonnais, a annoncé entamer un processus de mise en vente.

Les changements en coulisses à l'OL vont continuer en 2026. L'année passée, John Textor, l'homme d'affaire américain qui détenait la majorité des actions du club lyonnais, avait été poussé vers la sortie suite au conflit opposant l'OL à la DNCG et qui avait amené le club au bord d'une rétrogradation administrative.

Eagle Football Group, cependant, reste propriétaire de l'OL à 85%, Michèle Kang ayant pris la présidence du club à la suite de la mise à l'écart de Textor (qui reste de son côté propriétaire et actif au RWDM et à Botafogo). 

L'OL mais aussi le RWDM bientôt vendus ? 

Mais ce mardi, le consortium américain a annoncé la mise en place d'un comité indépendant composé de trois administrateurs (Gilbert Saada, Nathalie Dechy et Victoria Wescott) et dont la tâche sera de "nommer un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l’intérêt d’une éventuelle offre publique pour la Société, ses actionnaires et ses salariés".

Autrement dit : d'ici quelques semaines ou mois, Eagle Football Group - et donc indirectement l'OL - sera à vendre. Michèle Kang, actuelle présidente, s'est déjà positionnée aux côtés du groupe Ares Capital, fonds d'investissement.


Si l'intégralité du Eagle Football Group est bel et bien cédée à un nouvel investisseur, cela pourrait signifier que le RWDM changera également de mains - ce qui est une excellente nouvelle au vu des énormes soucis financiers connus par le club cette saison. 

Commentaire
Corrigeer
Une erreur dans l'article ci-dessus? Annoncez le ici!

Inscrivez-vous maintenant à la newsletter de Walfoot
Division 2
Division 2 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Ligue 1
Ligue 1 Actualité Calendrier Enregistrer le calendrier Classement Stats Transferts
Lyon
RWDM Brussels

Plus de news

Thomas Meunier sera déçu : son but contre Toulouse annulé !

Thomas Meunier sera déçu : son but contre Toulouse annulé !

16:30
L'invité de dernière minute au Mondial ? "Il a été en contact avec le staff de Rudi Garcia"

L'invité de dernière minute au Mondial ? "Il a été en contact avec le staff de Rudi Garcia"

16:00
Ciblé entre autres par Anderlecht, Marcos Peano évoque son avenir

Ciblé entre autres par Anderlecht, Marcos Peano évoque son avenir

15:30
L'UEFA rejette la plainte du FC Barcelone, jugée "irrecevable"

L'UEFA rejette la plainte du FC Barcelone, jugée "irrecevable"

15:00
La générosité incroyable de Dries Mertens... mais refusée par le masseur du PSV Eindhoven

La générosité incroyable de Dries Mertens... mais refusée par le masseur du PSV Eindhoven

14:30
Dodi Lukebakio en conflit avec José Mourinho ? Benfica réagit fermement

Dodi Lukebakio en conflit avec José Mourinho ? Benfica réagit fermement

13:40
Les Mauves avaient remué ciel et terre : un joueur prêté par Anderlecht fait tout pour ne pas revenir

Les Mauves avaient remué ciel et terre : un joueur prêté par Anderlecht fait tout pour ne pas revenir

13:20
Justin Heekeren a presté au meilleur moment : maintenant, Coosemans sait qu'il est "dispensable"

Justin Heekeren a presté au meilleur moment : maintenant, Coosemans sait qu'il est "dispensable"

12:40
"Notre petite fille envoyée de notre garçon au paradis" : le message émouvant de Casper Nielsen

"Notre petite fille envoyée de notre garçon au paradis" : le message émouvant de Casper Nielsen

13:00
🎥 "Reprenez ces p... de joueurs" : le discours cinglant d'Ivan Leko à la mi-temps de STVV - Bruges

🎥 "Reprenez ces p... de joueurs" : le discours cinglant d'Ivan Leko à la mi-temps de STVV - Bruges

12:20
🎥 Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ? L'avis tranché du patron des arbitres, Jonathan Lardot

🎥 Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ? L'avis tranché du patron des arbitres, Jonathan Lardot

12:00
1
Déplacements avec le RWDM, meurtre devant le café de son père : Fred Vanderbiest décrit son enfance agitée

Déplacements avec le RWDM, meurtre devant le café de son père : Fred Vanderbiest décrit son enfance agitée

09:30
Dilemme à Anderlecht : Taravel sait qui doit remplacer Nathan De Cat, mais la situation complique les choses Analyse

Dilemme à Anderlecht : Taravel sait qui doit remplacer Nathan De Cat, mais la situation complique les choses

11:40
Un Rouche ne mérite pas de quitter le 11, mais l'infirmerie du Standard se vide : Euvrard devra trancher

Un Rouche ne mérite pas de quitter le 11, mais l'infirmerie du Standard se vide : Euvrard devra trancher

11:20
Un grand club européen veut utiliser Aleksandar Stankovic pour recruter un autre joueur du FC Bruges

Un grand club européen veut utiliser Aleksandar Stankovic pour recruter un autre joueur du FC Bruges

11:00
Le contre-la-montre est lancé : quelles sont les chances de Nathan De Cat de jouer la finale de la Coupe ?

Le contre-la-montre est lancé : quelles sont les chances de Nathan De Cat de jouer la finale de la Coupe ?

10:30
Terrible nouvelle pour les Diables Rouges : entre Romelu Lukaku et le Napoli, ce serait définitivement terminé

Terrible nouvelle pour les Diables Rouges : entre Romelu Lukaku et le Napoli, ce serait définitivement terminé

10:00
4
🎥 Senne Lammens sèchement engueulé par son capitaine Bruno Fernandes pendant la défaite de Manchester United

🎥 Senne Lammens sèchement engueulé par son capitaine Bruno Fernandes pendant la défaite de Manchester United

09:00
Genk est-il surestimé dans ces Europe Play-Offs ? "Parfois, nous étions même meilleurs qu'eux"

Genk est-il surestimé dans ces Europe Play-Offs ? "Parfois, nous étions même meilleurs qu'eux"

08:40
1
L'autre arme secrète de l'Union est un ancien du RFC Liège : "Il travaille dur et étudie bien son sujet" Analyse

L'autre arme secrète de l'Union est un ancien du RFC Liège : "Il travaille dur et étudie bien son sujet"

08:00
Un premier gros tournant dans la course au Ballon d'Or, ce mardi soir en Ligue des Champions ?

Un premier gros tournant dans la course au Ballon d'Or, ce mardi soir en Ligue des Champions ?

08:20
Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : pourquoi Josué Homawoo, exclu samedi, sera là pour Charleroi - Standard

Bonne nouvelle pour Vincent Euvrard : pourquoi Josué Homawoo, exclu samedi, sera là pour Charleroi - Standard

07:40
Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière

Jelle Vossen, stop ou encore ? Il évoque la fin de sa carrière

07:20
1
Le coach de l'Ajax mécontent de Dolberg ? "Il en est tout simplement très insatisfait"

Le coach de l'Ajax mécontent de Dolberg ? "Il en est tout simplement très insatisfait"

07:00
Le fils d'un ancien joueur du Club de Bruges et de Lokeren voit grand après ses débuts

Le fils d'un ancien joueur du Club de Bruges et de Lokeren voit grand après ses débuts

06:40
Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"

Le départ de Vandenbroeck a libéré Jelle Vossen : "Et ça n'est pas valable que pour moi"

23:00
Encore du changement : l'ACFF annonce une réforme de ses D1, D2 et D3 à partir de 2027-2028

Encore du changement : l'ACFF annonce une réforme de ses D1, D2 et D3 à partir de 2027-2028

22:30
Dans la tourmente, une ex-star de Pro League réagit : "Ca crée un vrai chaos"

Dans la tourmente, une ex-star de Pro League réagit : "Ca crée un vrai chaos"

22:00
Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

Philippe Albert donne de ses nouvelles après ses ennuis de santé : "J'ai changé de mode de vie"

21:40
Pas de Coupe du Monde pour Marc Brys : voici le nouveau sélectionneur du Ghana

Pas de Coupe du Monde pour Marc Brys : voici le nouveau sélectionneur du Ghana

21:20
Ca se confirme : un ancien du Standard va entamer sa reconversion au Bayern Munich

Ca se confirme : un ancien du Standard va entamer sa reconversion au Bayern Munich

21:00
Une victoire qui soulage : que manque-t-il encore au SL16 FC pour assurer son maintien en D1 ACFF ?

Une victoire qui soulage : que manque-t-il encore au SL16 FC pour assurer son maintien en D1 ACFF ?

20:40
Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

Après la terrible nouvelle, Nathan De Cat adresse un message aux supporters d'Anderlecht

20:20
1
Après son raté, Opoku savoure : "On a beaucoup ri de moi, ça m'a choqué"

Après son raté, Opoku savoure : "On a beaucoup ri de moi, ça m'a choqué"

20:00
Un Carolo et deux Unionistes nominés : qui sera élu Soulier d'Ébène ?

Un Carolo et deux Unionistes nominés : qui sera élu Soulier d'Ébène ?

19:30
Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ? Analyse

Saison réussie ne veut pas dire saison terminée : que peut espérer le RFC Liège au tour final de D1B ?

18:40

Plus de news

Les plus populaires

Division 2

 Journée 33
Eupen Eupen 3-3 Beerschot Beerschot
KSC Lokeren KSC Lokeren 1-1 RFC Seraing RFC Seraing
RWDM Brussels RWDM Brussels 2-1 RSCA Futures RSCA Futures
Lommel SK Lommel SK 0-1 Club Brugge NXT Club Brugge NXT
Olympic Charleroi Olympic Charleroi 0-1 Lierse SK Lierse SK
SK Beveren SK Beveren 1-0 KV Courtrai KV Courtrai
Francs Borains Francs Borains 2-2 Jong Genk Jong Genk
La Gantoise La Gantoise 0-2 FC Liège FC Liège
Contactez nous / Histoire / Politique de confidentialité / offre d'emploi / Partenaires
Cookies Paramètres / Désactiver les notifications push
© 2002-2026 www.walfoot.be All Rights Reserved