Une ère prend fin à l'OL : Eagle Football Group se prépare à vendre

Alors que John Textor a déjà été mis à l'écart en 2025, Eagle Football Group, société qui détient toujours 85% des parts de l'Olympique Lyonnais, a annoncé entamer un processus de mise en vente.

Les changements en coulisses à l'OL vont continuer en 2026. L'année passée, John Textor, l'homme d'affaire américain qui détenait la majorité des actions du club lyonnais, avait été poussé vers la sortie suite au conflit opposant l'OL à la DNCG et qui avait amené le club au bord d'une rétrogradation administrative.

Eagle Football Group, cependant, reste propriétaire de l'OL à 85%, Michèle Kang ayant pris la présidence du club à la suite de la mise à l'écart de Textor (qui reste de son côté propriétaire et actif au RWDM et à Botafogo).

L'OL mais aussi le RWDM bientôt vendus ?

Mais ce mardi, le consortium américain a annoncé la mise en place d'un comité indépendant composé de trois administrateurs (Gilbert Saada, Nathalie Dechy et Victoria Wescott) et dont la tâche sera de "nommer un expert indépendant, de suivre les travaux dudit expert et d’émettre une recommandation au Conseil d’administration sur l’intérêt d’une éventuelle offre publique pour la Société, ses actionnaires et ses salariés".

Autrement dit : d'ici quelques semaines ou mois, Eagle Football Group - et donc indirectement l'OL - sera à vendre. Michèle Kang, actuelle présidente, s'est déjà positionnée aux côtés du groupe Ares Capital, fonds d'investissement.



Si l'intégralité du Eagle Football Group est bel et bien cédée à un nouvel investisseur, cela pourrait signifier que le RWDM changera également de mains - ce qui est une excellente nouvelle au vu des énormes soucis financiers connus par le club cette saison.