🎥 Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ? L'avis tranché du patron des arbitres, Jonathan Lardot

🎥 Un penalty justifié pour Bruges à Saint-Trond ? L'avis tranché du patron des arbitres, Jonathan Lardot
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C'est sur un penalty de Christos Tzolis, provoqué par une tête de Hugo Vetlesen et une déviation du bras de Robert-Jan Vanwesemael, que le Club de Bruges s'est imposé à Saint-Trond. Un penalty justifié, selon le patron des arbitres Jonathan Lardot.

Le Club de Bruges a longtemps peiné sur la pelouse de Saint-Trond. Les Trudonnaires ont d’ailleurs ouvert le score, mais les Blauw & Zwart ont su inverser la tendance grâce, notamment, à Hugo Vetlesen pour décrocher trois points précieux dans la course au titre.

Buteur quelques minutes après sa montée au jeu pour le début de la seconde période, le Norvégien a provoqué un penalty à dix minutes du terme, avec une reprise de la tête déviée du bras par Robert-Jan Vanwesemael.

Si voir Bruges obtenir un penalty à dix minutes du terme pour hériter de la victoire a provoqué quelques commentaires sur l’arbitrage, Jonathan Lardot est resté catégorique dans son émission "Under Review". "Pour moi, c’est un penalty. Il n’y a pas d’hésitation."

Un penalty mérité pour Bruges selon Jonathan Lardot

Le patron des arbitres s’attarde principalement sur la position du bras du Trudonnaire. "Le défenseur voit le ballon arriver et saute, le bras tendu. On dira qu’il en a besoin pour sauter, mais pourquoi son bras reste-t-il dans cette position ?", se demande Jonathan Lardot.

Une phase malheureuse et involontaire, selon Lardot. Ce qui ne doit toutefois pas changer la décision finale. "Le bras est éloigné du corps, et c’est ce qui est déterminant. Dans ce cas précis, il ne s’agit plus d’un mouvement naturel, mais d’une position incorrecte. C’est regrettable, d’autant plus que le ballon arrive derrière lui, mais conformément au règlement, il y a penalty. Nous ne cherchons pas à obtenir un penalty, mais à appliquer les règles correctement", a-t-il conclu.

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