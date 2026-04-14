L'invité de dernière minute au Mondial ? "Il a été en contact avec le staff de Rudi Garcia"

Tout est encore possible dans les semaines menant à la Coupe du Monde. Certains rêvent donc encore logiquement d'une sélection de dernière minute.

On le voit avec la situation très compliquée de Romelu Lukaku, ou encore avec la blessure de Nathan De Cat : dans les semaines à venir, tout peut encore se passer. Si les 28 joueurs appelés pour le stage aux USA ont pris une longueur d'avance, d'autres feront leur retour de blessure et espèrent bien bousculer la hiérarchie.

Parmi eux, un joueur qui n'a jamais été appelé par Rudi Garcia, ayant manqué la majeure partie de l'année 2025 suite à sa grave blessure : Orel Mangala. De retour de blessure, celui qui était un cadre sous Domenico Tedesco n'a pas abandonné ses rêves de Coupe du Monde, comme il l'a expliqué en conférence de presse au moment de son retour.

Orel Mangala croit encore à la Coupe du Monde

Mais à l'époque, Mangala précisait qu'il n'avait pas été en contact avec Garcia. Apparemment, les choses auraient changé. C'est ce que Gael Berger, directeur des contenus sur OL Play, média officiel du club, a déclaré.

"Orel, il veut jouer la Coupe du Monde. Cette semaine, il m’a dit qu’il avait eu le staff de Rudi Garcia. Et ils n’ont pas fermé la porte au fait qu’il puisse gagner sa place pour la Coupe du Monde", affirme Berger. "Il me disait donc que quand il entend ça, il se dit qu'il faut qu'il se montre, qu'il soit bon, et après, on ne sait jamais".



Il faudra probablement une fin de saison en boulet de canon mais aussi l'une ou l'autre blessure d'un habitué pour qu'Orel Mangala réussisse son pari. Mais on a vu plus fou...