Vincent Kompany reste calme : "Il y a deux ans, j'étais le pire entraîneur du monde..."

À la veille du quart de finale retour de Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Real Madrid, Vincent Kompany a tenu sa conférence de presse et évoqué les louanges qui pleuvent ces dernières semaines.

Vincent Kompany vit une superbe saison : il est en très bonne voie pour conquérir son deuxième titre de champion d'Allemagne consécutif, et pour atteindre le dernier carré de la Champions League. Reste à confirmer le résultat du quart de finale aller face au Real Madrid (1-2 à Santiago Bernabeu).

De tels succès font de Kompany l'un des, si pas l'entraîneur du moment en Europe, lui qui était arrivé en Bavière entouré de tant de doutes. Et ça, il ne l'a pas oublié : "Je dis toujours : "don't believe the hype, don't believe the drama" ", déclare-t-il en conférence de presse, citant une phrase qu'il lançait déjà au temps où il était coach d'Anderlecht.

Vincent Kompany ne veut pas se laisser influencer

"Quand je suis arrivé au Bayern, j'avais été promu avec 101 points, puis relégué avec 20 points... Puis j'ai gagné le championnat en Allemagne", rappelle Kompany. "Laissez-moi expliquer : il y a deux ans, j'étais le pire entraîneur du monde, et aujourd'hui, je suis le meilleur".

Cette opinion publique volatile, l'ancien capitaine des Diables et de Manchester City compte bien ne pas la laisser lui monter à la tête. "Si vous vous laissez influencer par tout ce bruit, ça ne peut pas bien se passer. C'est bien que les choses se passent comme elles se passent mais je peux aussi m'en sortir et vivre heureux quand les choses vont moins bien", conclut-il avec philosophie.



S'il élimine le Real ce mercredi, Kompany aura en tout cas réussi sa plus belle saison jusqu'ici en tant qu'entraîneur - à moins de laisser le titre lui échapper en Bundesliga de manière improbable. Mais on sait que seule la victoire finale compte pour le Rekordmeister - et pour son coach...