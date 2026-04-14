Les dernières rumeurs, les officialisations : suivez le mercato en direct ! 14/04: Slimani - Dibango

Toutes les rumeurs de transfert, toutes les officialisations regroupées en un seul article. On vous dit tout sur le mercato en Jupiler Pro League, en Challenger Pro League et sur celui des Diables Rouges... en direct ! Slimani - Dibango

Le Standard aurait un oeil sur un latéral gauche évoluant en Ukraine

Selon des sources africaines, le Standard aurait fait savoir son intérêt envers Yvan Dibango, latéral gauche du Kryvbas Kryvyi Rig. (Lire la suite)

Islam Slimani est à nouveau libre après son passage en Roumanie

L'ancien attaquant du RSC Anderlecht, du KV Malines et du KVC Westerlo Islam Slimani a été libéré par le CFR Cluj. Il avait signé en Roumanie l'été dernier. (Lire la suite)