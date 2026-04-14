Justin Heekeren a presté au meilleur moment : maintenant, Coosemans sait qu'il est "dispensable"

Voir votre doublure totalement répondre aux attentes alors que vous êtes en pleines négociations pour un nouveau contrat : voilà qui place Colin Coosemans dans une position un peu moins confortable.

On ne savait pas trop à quoi s'attendre dimanche quand Colin Coosemans, forfait, a dû céder sa place à Justin Heekeren. Car le RSCA a parfois manqué de flair au moment d'aller chercher ses n°2 ces dernières saison, avec le peu convaincant Mads Kikkenborg encore dans les mémoires.

Heekeren est arrivé cet hiver et recevait donc une occasion de faire ses preuves, devant son nouveau public et alors qu'un résultat était obligatoire. Coup de "chance" pour lui : avec une telle défense devant lui, il a naturellement eu à s'employer, et donc à montrer ses qualités.

Anderlecht va-t-il changer d'approche vis-à-vis de Coosemans ?

Et le transfuge de Schalke 04... a convaincu. Auteur de plusieurs arrêts appliqués (même si aucun n'était vraiment spectaculaire), d'aucune erreur dans ses sorties et de relances correctes, Heekeren a été élu homme du match, certes un peu par défaut au vu de la prestation à deux visages du RSC Anderlecht.

Mais si on demande à revoir l'Allemand dans un match de plus haut niveau, face à des adversaires qui lui enverront des frappes un peu moins faciles à aller chercher, une chose paraît claire : il n'est pas une erreur de casting, et si Colin Coosemans doit encore manquer le match à Malines, plus personne ne retiendra son souffle.





C'est une première, donc, pour Coosemans depuis longtemps : le n°1 a un concurrent. Il sait que s'il manque encore quelques matchs, les comparaisons commenceront, car lui-même n'a pas toujours été irréprochable cette saison. Et surtout : le capitaine du RSCA est en fin de contrat et en négociations pour une prolongation. Récemment, il assurait que les discussions se passaient plutôt bien.

Coosemans a-t-il perdu un levier de négociation suite à la performance de Justin Heekeren ? Ce serait un peu simplifier les choses - Jérémy Taravel sait probablement depuis longtemps que son n°2 a un tel niveau, et donc, sa direction aussi. Mais voir Heekeren prester en match est autre chose que le voir à l'entraînement. Les conditions d'une prolongation seront-elles les mêmes s'il y a une chance, la saison prochaine, que le rôle de n°1 change de gants ?