L'ex-Zèbre Hervé Koffi parmi les nominés d'un prestigieux trophée en France

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Les nominés au trophée Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1, ont été dévoilés. Parmi eux, on retrouve Hervé Koffi, l'ancien gardien du Sporting Charleroi et de l'Excel Mouscron.

Comme chaque année, RFI et France 24 ont dévoilé cette semaine les 11 joueurs nominés au trophée Marc-Vivien Foé, qui récompense le meilleur joueur africain évoluant en Ligue 1.

Ce trophée est nommé en l'hommage de l'ancien international camerounais Marc-Vivien Foé, passé par Lens, Lyon et Manchester City, et décédé en 2003 lors d'un match entre la Colombie et le Cameroun d'un arrêt cardiaque.

Parmi les nominés, on retrouve une vieille connaissance du football belge : Hervé Koffi, ancien gardien du Sporting Charleroi et de l'Excel Mouscron, passé par le LOSC et qui évolue actuellement à Angers.

Le vainqueur succédera au Marocain Achraf Hakimi (PSG), qui avait remporté le trophée l'année passée.

Les 11 nominés au Trophée Marc-Vivien Foé

• Lamine Camara (Sénégal 🇸🇳 – AS Monaco)





• Moussa Niakhaté (Sénégal 🇸🇳 – Olympique Lyonnais )

• Bamba Dieng (Sénégal 🇸🇳 – Lorient)

• Guela Doué ( Côte d’Ivoire 🇨🇮 – Strasbourg)

• Martial Godo ( Côte d’Ivoire 🇨🇮 – Strasbourg)

• Ilan Kebbal ( Algérie 🇩🇿 – Paris FC)

• Aïssa Mandi ( Algérie 🇩🇿 – Lille)

• Arsène Kouassi ( Burkina Faso 🇧🇫 – Lorient)

• Hervé Koffi (Burkina Faso 🇧🇫 – Angers)

• Pierre-Emerick Aubameyang ( Gabon 🇬🇦 – Olympique de Marseille )

• Mamadou Sangaré ( Mali 🇲🇱 – Lens)