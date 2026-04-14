Un match de préparation très solide pour le Maroc de Mo Ouahbi juste avant la Coupe du Monde

Un match de préparation très solide pour le Maroc de Mo Ouahbi juste avant la Coupe du Monde

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Le programme du Maroc avant la Coupe du Monde 2026 se complète. Les Lions de l'Atlas disputeront un match amical sur le sol américain quelques jours avant que le tournoi commence.

Si les Diables Rouges ont décidé de jouer leurs ultimes matchs de préparation sur le sol européen - un déplacement en Croatie et la réception de la Tunisie à Bruxelles - et de s'envoler pour les USA dans la foulée, certaines nations joueront leurs derniers matchs amicaux sur le sol américain.

Ce sera le cas de la Norvège et du Maroc, qui s'affronteront le 7 juin prochain au Sports Illustrated Stadium, près de New York (il s'agit du stade des NY Red Bulls). C'est la fédération marocaine qui a annoncé la nouvelle.

Le Maroc restera dans la même région pour l'entame du Mondial 

Un match de gala, donc, au parfum de Coupe du Monde pour Mo Ouahbi et les nombreux binationaux belgo-marocains qu'il emmènera certainement avec lui pour la compétition. L'entrée en lice du Maroc est en effet prévue pour le 13 juin : les Lions de l'Atlas affronteront le Brésil, Haïti et l'Ecosse.

La localisation du match n'est pas un hasard, puisque le premier match du Maroc aura d'ailleurs lieu au MetLife Stadium, dans le New Jersey également. Les supporters marocains présents sur place pourront donc déjà aller soutenir leur équipe. 


La Norvège d'Erling Haaland, elle, affrontera la Suède le 1er juin à Oslo avant de s'envoler pour les USA. Elle affrontera ensuite l'Irak, le Sénégal et la France, à Boston et New York.

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