La générosité incroyable de Dries Mertens... mais refusée par le masseur du PSV Eindhoven

Eddy Pepels, masseur historique du PSV Eindhoven, est revenu sur les nombreuses histoires vécues dans sa longue carrière. L'une d'entre elles concerne Dries Mertens, qui lui a proposé un superbe cadeau.

Le lien entre Pepels et Mertens remonte à de longues années. L'attaquant a été tellement impressionné par son travail qu'il l'a ensuite présenté à l'Union Belge - où Pepels travaille en parallèle du PSV au sein du staff en tant que masseur et kinésithérapeute.

Après la Coupe du monde 2018 en Russie, Mertens a voulu exprimer sa gratitude d'une manière particulière. “Dans l'avion, Dries est venu s'asseoir à côté de moi et m'a dit: ‘Tu as tellement fait pour moi. Je veux que tu partes trois semaines en vacances avec ta femme. N'importe où dans le monde, je paie tout’”, raconte-t-il au média néerlandais VI.

Pepels a été invité à partir trois semaines en vacances aux frais de Dries Mertens

Mais, à la surprise générale, Pepels a décliné cette offre généreuse. “À la maison, j'en ai parlé avec ma femme et nous étions sur la même longueur d'onde. Le soir, je lui ai dit: désolé, mais nous ne voulons pas partir en vacances".

Cette décision illustre le mode de vie terre-à-terre de Pepels. Les grands voyages, très peu pour lui. Il apprécie surtout les petites choses: être au calme à la maison, sans exubérance, explique-t-il.



Mais Dries Mertens a finalement réussi à le convaincre d'accepter un autre cadeau. "Il m'a offert deux vélos électriques", dit-il avec un sourire. "Nous en profitons encore chaque jour".