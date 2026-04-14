La générosité incroyable de Dries Mertens... mais refusée par le masseur du PSV Eindhoven

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Eddy Pepels, masseur historique du PSV Eindhoven, est revenu sur les nombreuses histoires vécues dans sa longue carrière. L'une d'entre elles concerne Dries Mertens, qui lui a proposé un superbe cadeau.

Le lien entre Pepels et Mertens remonte à de longues années. L'attaquant a été tellement impressionné par son travail qu'il l'a ensuite présenté à l'Union Belge - où Pepels travaille en parallèle du PSV au sein du staff en tant que masseur et kinésithérapeute.

Après la Coupe du monde 2018 en Russie, Mertens a voulu exprimer sa gratitude d'une manière particulière. “Dans l'avion, Dries est venu s'asseoir à côté de moi et m'a dit: ‘Tu as tellement fait pour moi. Je veux que tu partes trois semaines en vacances avec ta femme. N'importe où dans le monde, je paie tout’”, raconte-t-il au média néerlandais VI.

Pepels a été invité à partir trois semaines en vacances aux frais de Dries Mertens

Mais, à la surprise générale, Pepels a décliné cette offre généreuse. “À la maison, j'en ai parlé avec ma femme et nous étions sur la même longueur d'onde. Le soir, je lui ai dit: désolé, mais nous ne voulons pas partir en vacances".

Cette décision illustre le mode de vie terre-à-terre de Pepels. Les grands voyages, très peu pour lui. Il apprécie surtout les petites choses: être au calme à la maison, sans exubérance, explique-t-il.


Mais Dries Mertens a finalement réussi à le convaincre d'accepter un autre cadeau. "Il m'a offert deux vélos électriques", dit-il avec un sourire. "Nous en profitons encore chaque jour".

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