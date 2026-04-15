Grand changement pour le foot wallon ! L'ACFF n'est plus : "Une nouvelle page tournée vers l'avenir"

Après 17 ans d'existence, l'ACFF change de look et devient la FFA (Football Francophone Amateur). Un changement de nom appelé à refléter l'évolution de l'institution.

Ce mercredi, ce que l'on appelait jusqu'à aujourd'hui l'ACFF a réuni le monde du football amateur francophone pour présenter sa mue. Dites désormais FFA pour Football Francophone Amateur. Une annonce qui survient deux jours après la présentation de la réforme qui aura lieu en D1, D2 et D3 Amateurs.

"Notre fédération affirme une vision plus large et plus inclusive. Cette nouvelle identité traduit la volonté de représenter l’ensemble des acteurs du football : joueurs et joueuses, arbitres, coachs, bénévoles, clubs, supporters, etc", peut-on lire dans le communiqué officiel.

Philippe Godin en sera le nouveau président : "Mon premier objectif en tant que nouveau président était de doter l'association d'un nouveau nom et d'une nouvelle identité visuelle. Cela traduit notre volonté de faire évoluer l'institution pour la faire correspondre pleinement à nos ambitions d'aujourd'hui et de demain. Nous ouvrons une nouvelle page tournée vers l'avenir mais solidement ancrée dans les valeurs du foot amateur", explique-t-il, cité par La Dernière Heure.

Une organisation qui se veut dans l'air du temps

"FFA, ce n'est pas qu'une nouvelle identité, c'est une transformation. Nous voulons une organisation plus lisible, plus cohérente et surtout plus utile pour les clubs et tous les acteurs du terrain. L'enjeu est clair : moderniser notre fonctionnement, renforcer notre impact et coller aux réalités du football amateur d'aujourd'hui. Cette nouvelle identité ne rompt pas avec l'héritage de l'ACFF (il est important de ne pas oublier notre passé), mais le fait évoluer pour mieux répondre aux réalités et aux ambitions du football francophone amateur d'aujourd'hui", poursuit Benjamin Vasseur (en photo), administrateur délégué de la FFA.



La mission de l'organisation se veut très large : "La FFA c'est 650 clubs, 220 000 affiliés et plus de 3000 rencontres de football organisées chaque week-end. Mais notre mission n'est pas uniquement d'organiser des matchs. Après la famille et l'école, le football est le troisième pilier de l'éducation dans notre société. Nous avons un rôle sociétal à jouer, des valeurs à transmettre, nous pouvons les transmettre avec passion. Et dans ce sens, la FFA symbolise tout ce qu'on veut représenter vis-à-vis des clubs et de la société".