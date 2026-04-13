Encore du changement : l'ACFF annonce une réforme de ses D1, D2 et D3 à partir de 2027-2028

Encore du changement : l'ACFF annonce une réforme de ses D1, D2 et D3 à partir de 2027-2028
Photo: © photonews

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L'Association des Clubs Francophones de Football a annoncé une nouvelle réforme de ses divisions, qui entrera en application à partir de la saison 2027-2028. La saison 2026-2027 servira de saison de transition.

Dans un communiqué publié sur son site officiel, l'ACFF, l'association francophone des clubs de football, a annoncé la mise en place d'une nouvelle réforme de ses divisions, de la D1 à la D3 ACFF. Cette réforme doit permettre l'harmonisation des divisions, explique-t-elle. 

"Cette réforme s'inscrit dans une volonté de modernisation et d'harmonisation des compétitions, afin de renforcer leur lisibilité, leur attractivité et leur cohérence sportive" explique l'ACFF. Le format va changer, à savoir que la D1 ACFF passera à 12 équipes, la D2 ACFF à deux séries de 12 équipes et la D3 ACFF à 3 séries de 12 équipes. 

Les détails de la réforme de l'ACFF

"Cette nouvelle organisation permettra d'aligner les formats de compétition entre les différentes divisions et de clarifier les parcours sportifs des clubs" affirme l'ACFF. Dès la saison prochaine, le nombre de montants et de descendants sera adapté au sein de chaque division afin de préparer la réforme - ce qui peut signifier une saison à risque pour les clubs de D1 ACFF.

"Les championnats seront organisés selon un format identique dans chaque série, en deux phases distinctes. La première phase consistera en un championnat classique en aller-retour, soit 22 rencontres pour chaque équipe dans des séries de 12 clubs. À l'issue de cette phase, les six premiers de chaque série disputeront des play-offs pour l'accession à la division supérieure, tandis que les autres équipes participeront à des play-downs afin de lutter pour leur maintien", continue l'ACFF.


"Ces phases finales se dérouleront également en aller-retour, portant le nombre total de matches à un maximum de 32 par saison. Une exception est toutefois prévue en D3 ACFF, où un test-match pourrait être organisé afin de désigner un montant supplémentaire. Dans ce cas, le nombre total de rencontres pourrait être porté à 33, voire 34 matches sur la saison pour les clubs concernés". 

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