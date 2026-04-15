Plus le même joueur qu'en Belgique : un ancien d'Anderlecht mis à l'écart par son coach

Henry Onyekuru n'est plus en odeur de sainteté en Turquie. Le joueur a été mis à l'écart par Genclerbirligi.

L'été dernier, après deux ans en Arabie saoudite, Henry Onyekuru a quitté Al-Fayha pour revenir en Europe et signer du côté de Genclerbirligi. Mais en Turquie, il n'est plus que l'ombre du joueur qu'il était en Belgique.

Lors de sa deuxième saison à Eupen, Onyekuru était carrément devenu co-meilleur buteur de Pro League grâce à une saison à 22 buts. Cela avait convaincu Everton de débourser huit millions pour immédiatement le prêter à Anderlecht, où il avait été freiné par les blessures.

Plus dans les plans de son entraîneur

Cette saison, son bilan est bien maigre : trois titularisations en Süper Lig turque, 14 montées au jeu, pas le moindre but, pas le moindre assist. Il semblait pourtant avoir repris du poil de la bête avec deux titularisations de rang lors des deux derniers matchs.

Sauf que ces deux matchs se sont soldés par deux défaites et qu'Onyekuru a été sorti dès la mi-temps lors du 3-0 encaissé à Basaksehir. Et on ne le verra pas à l'oeuvre contre Galatasaray samedi.



Son entraîneur Volkan Demirel a en effet décidé de le mettre à l'écart, l'ancien Anderlechtois doit s'entraîner à l'écart du groupe et n'entrera pas en action face au club qui l'a loué trois fois. Henry Onyekuru va entrer dans sa dernière année de contrat. A seulement 28 ans, il va devoir se ressaisir pour remettre sa carrière sur de bons rails.