Passé par toutes les émotions : Vincent Kompany manquera le premier match contre le PSG !

Le Bayern Munich s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions après sa victoire renversante contre le Real Madrid. Mais Vincent Kompany manquera la manche aller face au PSG.

Vincent Kompany est passé par toutes les émotions face au Real Madrid, pour finir par l'extase grâce à ses deux buts salvateurs après l'exclusion d'Eduardo Camavinga. Mais il est aussi passé par la colère...ce qui lui vaudra de manquer la demi-finale aller contre le PSG.

Après avoir publiquement déclaré qu'une suspension après trois cartes jaunes était un peu trop sévère, il a lui-même écopé de son troisième avertissement de la compétition et ne pourra donc pas être sur le banc lors du prochain match.

Le carton de trop pour Kompany

Vince the Prince a vu jaune pour avoir protesté de manière trop véhémente auprès de l'arbitre Slavko Vincic après le but du 2-3 inscrit par Kylian Mbappé. Sur l'action précédant le contre victorieux, Josip Stanisic a été violemment percuté par Antonio Rüdiger. L'arbitre n'avait pas sifflé faute, tandis que Rüdiger s'en était pris à son adversaire bavarois au sol.

Outré, Kompany a été dire sa façon de penser de manière un peu trop prononcée. Il avait déjà été averti lors de la phase de ligue face à Arsenal (1-3) et au PSV Eindhoven (2-1).

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Se rendra-t-il dans son vestiaire dans un panier à linge comme l'avait fait José Mourinho ? Il y a peu de chances, Vincent Kompany retrouvera en tout cas son banc pour le match retour à Munich le 6 mai.