"Formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale" : Bruges écrit l'histoire en Youth League

Le Club de Bruges s'est qualifié en finale de Youth League après sa victoire contre Benfica. Les jeunes Brugeois savourent, tout en gardant les pieds sur terre.

Le Club de Bruges U19 a frappé fort en battant Benfica 1-3 en demi-finale de Youth League. Les jeunes Brugeois se sont qualifiés pour la finale après une grosse performance.

Très compliqué sur le papier... et sur le terrain

Yanis Musuayi a une nouvelle fois répondu présent sur le terrain. Après le match, l'attaquant a reconnu que la rencontre était très compliquée. "C'était un match difficile, mais nous avons tout donné et, heureusement, nous avons gagné."

Malgré l'exploit, le groupe garde la tête froide. "La finale ? Nous n'y pensons pas encore. Il nous faut d'abord récupérer de ce match, car il était très intense", a ajouté Musuayi pour Het Laatste Nieuws.

De son côté, André Garcia savourait ce moment historique. "C'est formidable d'être le premier club belge à atteindre la finale. C'est une expérience fantastique avec ce groupe de joueurs."



Le buteur est revenu sur son action décisive. "J'ai vu de l'espace et je sais que je suis rapide. Alors j'ai continué à courir et ils n'ont pas pu me rattraper."