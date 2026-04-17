La petite pique de l'entraîneur de Courtrai à propos de Stijn Stijnen : "Ça n'a aucune importance"

Nicolas Baccus Brandon Morren
Nicolas Baccus et Brandon Morren, journaliste de football
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La petite pique de l'entraîneur de Courtrai à propos de Stijn Stijnen : "Ça n'a aucune importance"
Photo: © photonews

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Stijn Stijnen s'est montré particulièrement critique sur la promotion du KV Courtrai en D1A. Michiel Jonckheere n'a pas tardé à lui répondre.

Michiel Jonckheere et Stijn Stijnen ne deviendront visiblement pas les meilleurs amis du monde. L’entraîneur du Patro Eisden Maasmechelen ne s’est en effet pas montré très positif au sujet de la montée du KV Courtrai. Dans le podcast Ongefilterd, il s’est demandé comment Courtrai pouvait vivre avec cette promotion après avoir reçu trois points.

Il faisait ainsi référence au match Seraing - KV Courtrai, qui n’a pas été joué, et à l’issue duquel les Kerels ont obtenu une victoire par forfait. L’entraîneur courtraisien Michiel Jonckheere a déjà réagi aux propos de Stijnen dans un entretien accordé au Nieuwsblad.

Michiel Jonckheere répond aux critiques de Stijn Stijnen 

"Je veux et je dois protéger mon club, mais qu’on soit bien clair : nous voulions jouer contre Seraing", explique-t-il. "Ce sont le Conseil disciplinaire de la Jupiler Pro League et un tribunal indépendant comme le BAS qui ont donné tort à Seraing."

"Nous étions en ordre sur tous les plans et prêts à jouer", poursuit Michiel Jonckheere. "Finalement, c’est nous qui avons été les plus grandes victimes dans cette affaire, surtout mentalement. D’abord, on nous a attribué les points, puis ils nous ont été retirés. Nous montons en 1A et c’est la seule chose qui compte."


L’entraîneur de Courtrai a terminé avec une pique à l’égard de son collègue Stijnen : "Ce que dit quelqu’un qui n’est désormais pertinent que dans un podcast n’a aucune importance."

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